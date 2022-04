Benfica-Liverpool: Luis Diaz visé par des projectiles du public

Luis Diaz (25 ans), milieu offensif de Liverpool, a reçu un projectile en provenance des tribunes après son but inscrit contre Benfica, mardi en Ligue des champions, l’ancien joueur de Porto a encore été visé au moment de recevoir son trophée d’homme du match.

La bêtise n’a pas de frontière. Après les nombreux débordements en France en début de saison ou la pluie d’objets lancés par les fans de Manchester United sur Diego Simeone, des spectateurs ont encore dérapé mardi soir lors du 8e de finale de la Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et Liverpool (1-3). Auteur du troisième but des Reds, Luis Diaz (25 ans) a ainsi reçu un manche de drapeau en plastique lancé par un spectateur, situé juste derrière lui.

Un spectateur jette un manche de drapeau en plastique sur Luis Diaz © Capture RMC Sport

Le Colombien ne semble pas avoir trop prêté attention à ce geste violent, succédant aux invectives d’une grande partie du public lisboète. Les fans du Benfica ne semblent pas avoir apprécié la célébration de l’ancien joueur du FC Porto, rival honni et historique de Benfica. Et l’animosité contre l’international colombien s’est aussi manifestée après le coup de sifflet final. Le joueur a en effet esquivé d’autres projectiles lancés depuis les tribunes alors qu’il venait de recevoir le trophée d’homme du match.

Ces gestes pourraient coûter cher aux supporters et à Benfica. Selon plusieurs médias anglais, l’UEFA devait ouvrir a une enquête disciplinaire contre Manchester United pour faire la lumière sur le comportement de ses fans qui avaient lancé de nombreux objets, dont des bouteilles en plastique, sur Diego Simeone au moment où ce dernier quittait le terrain après la victoire de son équipe, l’Atlético de Madrid, au 8e de finale retour de la Ligue des champions (1-1, 0-1).

"Cela se produit de plus en plus souvent, peste Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool désormais consultant sur CBS. Il y a eu la situation de Diego Simeone à Old Trafford. Ça devient de plus en plus effrayant. Ce n'est pas seulement au Portugal, je dis que cela se produit en Angleterre et cela se produit partout maintenant. Je pense que beaucoup de ces supporters obtiennent maintenant ce qu'ils méritent en termes d'interdictions jusqu'à la fin de la saison ou une interdiction de trois ans. Je pense qu'il doit y avoir ce type de dissuasion."