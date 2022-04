Ligue des champions: De Bruyne, Konaté, Mané… tous les buts de la soirée

Les premiers quarts de finale de la Ligue des champions ont vu Manchester City disposer d’un Atlético de Madrid (1-0) recroquevillé sur son but et Liverpool faire un pas vers les demies en s’imposant au Benfica Lisbonne (1-3). Retrouvez tous les buts de la soirée en vidéo.

Manchester City-Liverpool : 1-0

C’était l’affiche de la soirée. Une opposition de styles qui intriguait. Mais elle a débouché sur le scénario redouté lors de ce quart de finale aller de Ligue des champions avec une possession de balle longtemps stérile de Manchester City face à une double ligne défensive de l’Atlético. Les Colchoneros ont évolué tellement bas qu’ils n’ont pas tiré une seule fois de la rencontre. Mais Diego Simeone n’a pas décroché le 0-0 souhaité. La faute à la bonne entrée de Phil Foden, auteur d’une belle passe décisive pour Kevin De Bruyne (70e). L’avantage est aux Cityzens avant le match retour mais la qualification est encore loin d'être acquise face à une formation aussi accrocheuse que l’Atlético.

Benfica-Liverpool 1-3

Le quart peut-être le plus déséquilibré de cette édition 2021-2022. Si le score du soir, en faveur de Liverpool à Benfica (1-3), tend à le démontrer, le club lisboète a bousculé les Reds ce mardi. Surtout en seconde période. Car l’entame a été anglaise. Sur corner, le Français Ibrahima Konaté a inscrit son premier but avec Liverpool (17e) avant que Sadio Mané double la mise sur un service de Luis Diaz (34e). Mais une erreur de Konaté a permis à Darwin Nunez de relancer le Benfica (49e) qui s’est ensuite procuré plusieurs situations pour égaliser. En vain. Pis, Luis Diaz, l’ancien joueur du FC Porto, a offert un avantage plus large aux hommes de Jürgen Klopp (87e).