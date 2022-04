Benfica-Liverpool: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le quart de finale de Ligue des champions

Liverpool, l'un des favoris de la Ligue des champions, se déplace ce mardi sur le terrain du Benfica Lisbonne en quart de finale aller de Ligue des champions. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures.

C'est un duel entre deux anciens vainqueurs de la compétition. Certes, le second et dernier sacre du Benfica Lisbonne remonte à 1962, il y a 60 ans, mais Liverpool devra se méfier de son adversaire portugais, tombeur contre le cours du jeu de l'Ajax Amsterdam au tour précédent. Le club lusitanien reçoit ce mardi soir au Stade de la Luz ce quart de finale aller de Ligue des champions.

Liverpool en pleine forme

La partie sera à suivre à partir de 21 heures et sera diffusée sur Bein Sports 1. Le résumé de la rencontre sera à retrouver au coup de sifflet final dans Champions Zone sur RMC Sport 1, après le choc dans le même temps ce mardi entre Manchester City et l'Atlético de Madrid. Vous pourrez suivre le match en direct commenté sur notre site et sur l'appli RMC Sport.

Après avoir éliminé l'Inter Milan au stade des huitièmes de finale, malgré une défaite lors du huitième retour (1-0), Liverpool veut continuer son parcours européen, sur la route d'un deuxième sacre en Ligue des champions pour Jürgen Klopp après 2019 avec les Reds. Leur forme est en tout cas étincelante, avec quatre victoires de rang toutes compétitions confondues lors des dernières sorties.

Revenu à un point de Manchester City après 30 journées de Premier League, Liverpool avancera avec le statut de favori face au Benfica. L'équipe de Nelson Verissimo a perdu de son côté vendredi en championnat face à Braga et pointe à la troisième place de son championnat. La presse portugaise spécule depuis plusieurs jours sur le successeur de Verissimo, mal parti pour finir la saison à l'une des deux premières places, qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Un exploit face à Liverpool adoucirait ce bilan.