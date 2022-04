Manchester City-Atlético: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le quart de finale de Ligue des champions

Ce mardi débutent les quarts de finale de Ligue des Champions avec une très belle affiche entre le Machester City de Pep Guardiola et l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures.

C'est parti pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Près d'un mois après leur qualification, Manchester City et l'Atlético de Madrid se retrouvent mardi à l'Etihad Stadium pour la première manche, avant le retour mercredi prochain au Wanda Metropolitano. Cette affiche sera à suivre sur RMC Sport 1 et Canal+ dès 21 heures, ainsi qu'à la radio RMC et en direct commenté sur sur notre site et l'appli RMC Sport.

Guardiola-Simeone, choc de styles

Ce match sera l'occasion d'observer deux styles de jeu totalement différent prônés par Pep Guardiola et Diego Simeone. L'Espagnol a d'ailleurs refusé de mettre en parallèle les méthodes. "Après avoir regardé l'Atlético, il y a une fausse idée sur la façon dont il joue. C'est plus offensif que les gens ne le croient. Ils ne veulent pas prendre de risque dans la construction, mais ils ont de la qualité dans les derniers mètres. Lorsque le ballon est dans votre camp, ils savent exactement comment jouer. Dans ces moments, ces situations sont vraiment bonnes", expliquait l'entraîneur des Citizens en conférence de presse.

Dans l'autre sens, le jeu du champion d'Angleterre a été loué par le coach madrilène. "Ce qui me plaît le plus avec les équipes qui jouent bien, c'est les efforts qu'ils produisent pour proposer un jeu d'attaque cohérent. C'est plaisant de les voir jouer, de les voir évoluer en s'appuyant sur les grands joueurs qu'ils ont. On va devoir gérer beaucoup de centres, leurs contre-attaques, et essayer de mettre beaucoup de joueurs dans la surface. On essaiera d'amener le match là où on veut pour leur faire mal avec la manière de jouer qui est la nôtre depuis plusieurs années", a souligné Diego Simeone. Cela promet une belle bataille.