Benfica-PSG: Messi devient le premier joueur à avoir marqué contre 40 équipes en Ligue des champions

Unique buteur parisien ce mercredi lors du match nul entre le Benfica et le PSG (1-1), Lionel Messi est encore un peu plus entré dans l'histoire de la Ligue des champions. L'Argentin est le premier joueur à marquer contre 40 équipes différentes en C1.

Il a une nouvelle fois été brillant ce mercredi soir contre Benfica. Auteur d'un but magnifique après une combinaison avec Kylian Mbappé et Neymar, Lionel Messi a été le seul buteur parisien de la rencontre face au club lisboète (1-1), lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Messi, seul joueur à avoir marqué contre 40 équipes en Ligue des champions

Dans tous les bons coups, le septuple Ballon d'or a profité de ce déplacement au Portugal pour entrer encore un peu plus, d'un point de vue statistique, dans la légende de la plus grande compétition européenne.

En inscrivant sa merveille de frappe enroulée du gauche à la 22e minute, l'Argentin est devenu ni plus ni moins que le premier joueur de l'histoire à avoir marqué contre 40 équipes différentes en Ligue des champions. Simplement monstrueux.

"La Pulga" de retour au top

Sorti à 10 minutes de la fin du temps réglementaire par son entraîneur, Christophe Galtier, ce dernier a tenu à évacuer la suspicion de blessure. "Il a fait signe en disant qu’il voulait sortir. Sur la dernière accélération, il s’est senti fatigué. Il est sorti car il s’est senti fatigué et qu'un partenaire frais était beaucoup plus intéressant à ce moment-là", a-t-il expliqué au micro de RMC Sport après la rencontre.

En 80 minutes, Lionel Messi a tout de même eu le temps de livrer son récital : un tir cadré, un but, 100% de dribbles réussis (5 sur 5) et 100% de duels gagnés (sept sur sept). Celles et ceux qui pouvaient encore douter d'un retour au top de "la Pulga" sont, ce mercredi, probablement beaucoup moins nombreux.