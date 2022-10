Benfica-PSG: pourquoi les ultras parisiens ont manqué le coup d’envoi

La police portugaise souhaitait réserver un métro entier au Collectif Ultras Paris (CUP) pour prendre la direction du stade de la Luz, où le PSG défie le Benfica Lisbonne en Ligue des champions. Après plus d’une heure d’attente, ils ont donc manqué le coup d’envoi.

Les 800 membres du Collectif Ultras Paris (CUP) ont manqué les premiers instants de la rencontre entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain. Ce mercredi soir, alors que le club de la capitale affronte les Lisboètes au stade de la Luz, une partie des 3.250 supporters parisiens sont en effet arrivés en retard.

Arrivés en tribunes après trois minutes de jeu

La police portugaise souhaitait réserver un métro entier au CUP pour prendre la direction de l’enceinte portugaise. Bloqués pendant plus d’une heure, les fans parisiens ne sont donc pas arrivés dans le temps et ont finalement pu s'asseoir à leur place après trois minutes de jeu. Comme on peut le voir sur des vidéos relayées sur Twitter, l'ambiance dans le métro lisboète était cependant bon enfant.

Pour cette affiche entre les deux premiers du groupe H, le stade de la Luz est à guichets fermés ce mercredi soir, avec plus de 65.000 supporters attendus. Certains Socios ont dû attendre plus de trois heures sur le site du club au moment de la mise en vente des billets avant de décrocher leur place.