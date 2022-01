Bientôt imposé aux joueurs en Ligue 1, le pass vaccinal ne devrait pas être exigé en Ligue des champions

Selon Le Parisien, le pass vaccinal - qui sera requis pour les sportifs professionnels en France – ne sera pas nécessaire lors des évènements internationaux comme les coupes d’Europe (notamment la Ligue des champions) ou Roland-Garros, à condition de respecter une bulle sanitaire.

Le flou règne toujours sur la mise en place du pass vaccinal, actuellement objet de discussions houleuses à l’Assemblée nationale. Mais les contours de son application se dessinent dans le monde du sport. Dans sa volonté de pousser les derniers réfractaires à se faire vacciner, le gouvernement va remplacer le pass sanitaire par ce nouvel outil qui ne validera que la vaccination (à la différence du pass sanitaire qui accepte des tests PCR négatifs) comme feu vert pour entrer dans des restaurants, commerces ou enceintes sportives. Et il sera aussi exigé chez les sportifs professionnels en France pour participer aux compétitions.

Des exceptions sont tout de même à prévoir. Selon Le Parisien, le pass vaccinal ne sera pas exigé sur certains événements sportifs internationaux, à condition que ceux-ci mettent en place une bulle sanitaire stricte.

Pas de problème Djokovic à Roland-Garros

Cela concernera par exemple Roland-Garros, deuxième Grand-Chelem de l’année. Les joueurs ne seront pas obligés de présenter un schéma vaccinal complet mais devront restreindre leurs déplacements entre leur hôtel et les courts. Cela permettra notamment à Novak Djokovic - opposé au vaccin et qui suscite la polémique en Australie après avoir obtenu une exemption pour participer au premier Grand Chelem de l’année - d’y participer sans vaccin.

Le pass vaccinal ne concernera pas non plus les coupes d’Europe des différents sports, comme la Ligue des champions et la Ligue Europa en football ou la Champions Cup en rugby. Les équipes visiteuses devront simplement respecter une bulle sanitaire. Le journal rappelle que ces exemptions ne concerneront pas les joueurs de la Ligue 1 ou du Top 14 puisqu’ils ne respectent pas un isolement dans une bulle sanitaire, les clubs ne limitant pas leurs déplacements dans la vie quotidienne.

