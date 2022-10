Bruges-Atlético: Griezmann se manque sur penalty, la mauvaise série du Français se poursuit

Alors que l’Atlético de Madrid a été battu 2-0 par Bruges ce mardi en Ligue des champions, Antoine Griezmann avait l’opportunité de réduire le score pour les Colchoneros sur penalty. Mais la frappe du Français s’est écrasée sur la barre, confirmant la mauvaise passe du Français dans cet exercice.

Antoine Griezmann a manqué l’opportunité d’inscrire son deuxième but de la saison en Ligue des champions. Ce mardi soir, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a loupé son penalty sur la pelouse de Bruges en fin de match, alors que les Colchoneros ont finalement été battus 2-0 par les Belges.

À la 76e minute, le Français a l’occasion de réduire le score et de redonner espoir à son équipe, jusqu’à là malmenée sur la pelouse de Jan Breydel Stadion. Mais Griezmann manque son face à face contre Simon Mignolet en envoyant une lourde frappe plein axe sur la transversale du portier belge. Quelques secondes plus tard, il était tout proche de se faire pardonner, mais son but a finalement été refusé pour un hors jeu.

Une mauvaise habitude

Ce raté vient confirmer la mauvaise série du champion du monde 2018 dans l'exercice. Club et sélection confondus, Griezmann a manqué cinq de ses sept dernières tentatives sur penalty.

Cette saison, l’ancien joueur de la Real Sociedad, dont le temps de jeu est limité à cause d’un bras de fer économique entre le Barça et l’Atlético, a par ailleurs inscrit deux buts toutes compétitions confondues. Un rendement plutôt faible qui n’a pas empêché les supporters des Colchoneros de le désigner meilleur joueur du club au mois de septembre. Malheureusement, octobre ne démarre pas de la meilleure des manières.