Bruges-PSG: "un match historique", s’enflamme l’entraîneur belge

Philippe Clement, entraîneur du Club Bruges, a salué la très grosse prestation de son équipe face au PSG (1-1), mercredi en Ligue des champions. Une rencontre qui restera dans les annales, selon lui.

Ce n’est pas une victoire mais ça y ressemble fortement. Le stade Jean-Breydel l’a d’ailleurs fêté le match nul face au PSG (1-1) comme tel, mercredi en Ligue des champions. Les supporters se sont levés dans un vacarme assourdissant pour saluer la performance de leurs joueurs dans les derniers instants de la rencontre. Philippe Clement, aussi, a savouré. L’entraîneur a chaleureusement salué la prestation de ses joueurs face aux Parisiens et leur trio Messi-Neymar-Mbappé.

"Beaucoup de c...!"

"Je suis très fier de mes joueurs, a-t-il confié en conférence de presse. Ils ont joué un très grand match, mentalement, physiquement, tactiquement et aussi avec beaucoup de discipline et beaucoup de... comment dit-on en français? Beaucoup de c... Les premières minutes étaient difficiles, et puis dès qu'on a trouvé un peu de confort avec le ballon, on a encaissé un but. Mais la réaction était vraiment belle, nous avons prouvé que physiquement, nous sommes vraiment fort."

"Nous avons manqué un tout petit peu d'efficacité, mais c'est aussi à cause de la fatigue à la fin. C'est un match historique pour l'équipe de Bruges."

>> Abonnez-vous pour regarder la Ligue des champions avec le pack Sport RMC Sport + beIN Sports

Le gardien belge, Simon Mignolet, a aussi loué la prestation collective très aboutie de ses partenaires. Pour preuve, il estime avoir été très peu sollicité. "Je n’ai pas tellement eu de boulot à faire, a-t-il constaté au micro de RMC Sport. On a très bien joué collectivement. On n’a pas concédé d’occasions face à une attaque incroyable. Tu ne peux pas les marquer en un contre un, ils ont tellement de qualités pour éliminer. On a essayé de défendre collectivement pour ne pas leur laisser d’espaces. J’ai fait deux trois arrêts, pas très difficiles."