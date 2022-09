Celtic-Real Madrid: inquiétude pour Benzema, sorti sur blessure à la demi-heure de jeu

À la demi-heure de jeu entre le Celtic et le Real, l'attaquant français Karim Benzema a cédé sa place à Eden Hazard en se tenant le genou gauche. Inquiétude pour le capitaine du Real, à quelques mois du début du Mondial.

Les mains sur le genou gauche, claudiquant jusqu'à ce qu'il regagne directement les vestiaires, Karim Benzema n'affichait pas une sérénité à toute épreuve lors de sa sortie, mardi, à la 30e minute de jeu face au Celtic.

>> Le live du multiplex de la 1re journée de Ligue des champions

Touché au genou gauche

Le capitaine madrilène n'avait jusque-là pas pu se mettre en évidence. Et nul doute que cette sortie prématurée n'a pas dû lui plaire. Mais cela faisait déjà plusieurs minutes que l'attaquant des Bleus se plaignait d'une douleur au genou gauche. Difficile de savoir, a priori, la nature exacte de sa blessure mais toujours est-il que Carlo Ancelotti n'a voulu prendre aucun risque en sortant Benzema et en faisant entrer Eden Hazard.

Le 3 septembre dernier, après leur victoire en Liga face au Rayo Vallecano (2-1), le manager italien avait été interrogé par les médias espagnols sur le fait de ne pas faire souffler son joueur, titulaire et ayant disputé l'intégralité des quatre premiers matchs de la saison. ""On ne va pas le tuer, rassurez-vous. On joue tous les trois jours à partir d'aujourd'hui (samedi), donc c'est possible qu'il ait besoin de se reposer sur un match de temps en temps. Mais jusqu'ici, il a joué chaque semaine, et je le sens très bien physiquement."

Inquiétude avant le Mondial

S'il faudra encore patienter quelques heures avant d'en savoir plus sur la gêne ressentie par le joueur tricolore et, le cas échéant, la durée de son indisponibilité, difficile de ne pas s'inquiéter en pensant à la grande échéance qui l'attend en fin d'année avec l'équipe de France. Du 20 novembre au 18 décembre, il doit disputer le Mondial au Qatar avec ses coéquipiers, qui vont tenter de défendre leur couronne glanée en 2018 en Russie.

Point néanmoins rassurant pour Benzema : il a pu quitter la pelouse debout, sans civière. Un motif d'espoir, peut-être, pour tous les supporters des Bleus (et du Real).