Chaos au Stade de France: la FFF et le maire de la métropole de Liverpool devant le Sénat jeudi

Dix jours après les incidents autour du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions, le Sénat va entendre jeudi la Fédération française de football (FFF) et Steve Roterham, maire de la métropole de Liverpool, pris à partie à sa sortie du stade.

Le Sénat poursuit son enquête pour déterminer les raisons du fiasco de l’organisation de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), le 28 mai dernier au Stade de France. La plus haute chambre du Parlement a annoncé, ce mardi, l’audition de la Fédération française de football, en charge de la sécurité, jeudi. Elle a aussi invité Steve Rotherham, maire de la métropole de Liverpool a donné sa version des faits puisque l’homme politique a assisté à la rencontre et a été pris à partie à sa sortie du stade.

Le maire de la métropole de Liverpool "victime d’actes de délinquance"

"Afin de faire la lumière sur les événements survenus le 28 mai dernier aux abords du Stade de France, la commission de la culture et la commission des lois du Sénat entendront jeudi 9 juin, à 14 heures 30, la Fédération Française de Football, responsable de la sécurité et de l’accueil du Stade de France. Les sénateurs entendront ensuite à 16 heures le maire de la Métropole de Liverpool, Steve Rotheram, présent sur place et victime d’actes de délinquance", indique le communiqué.

"Aux dysfonctionnements constatés pour l’accès au Stade de France, qui ont empêché l’accès de supporters pourtant munis de billets, s’ajoutent des infractions visant les spectateurs sortant du stade dont le nombre et la gravité restent à déterminer, poursuit le texte. L’audition, ouverte à la presse, sera retransmise en direct sur le site du Sénat."

Le Sénat, dominé par la droite, a déjà entendu, mercredi dernier, Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéa, ministres de l’Intérieur et des Sports. Lors de cette audition, les deux membres du gouvernement avaient maintenu leurs chiffres controversés sur la présence de 35.000 à 40.000 supporters de Liverpool sans billet ou avec des faux billets aux alentours du Stade de France. Ils avaient toutefois reconnu des couacs dans l’approche de l’évènement et les actions opérationnelles de maintien de l’ordre.