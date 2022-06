Chaos au Stade de France: la presse anglaise réclame la démission de Ceferin et du chef de la sécurité de l'UEFA

Dans un édito publié par le Daily Mail, Martin Samuel, un journaliste anglais, s’en prend sévèrement à Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, et Zeljko Pavlica, son responsable de la sécurité, après les soucis d’organisation qui ont entaché plusieurs grandes finales ces derniers mois.

"De l’incompétence à une échelle extraordinaire". Martin Samuel tacle les deux pieds décollés. Dans un édito publié par le Daily Mail, le chroniqueur anglais à Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, et Zeljko Pavlica, son responsable de la sécurité. Sur un ton particulièrement cinglant. En cause? La gestion chaotique de plusieurs grandes finales ces derniers mois: celle de l’Euro 2021, de la Ligue Europa et de la Ligue des champions. "Nous avons de la chance que personne ne soit mort", écrit Martin Samuel, ancien journaliste au Times et collaborateur pour GQ.

Pavlica, "l'ami proche" de Ceferin

Lors de la finale de l’Euro entre l’Italie et l’Angleterre, l’été dernier à Wembley (1-1, 3 tab à 2), des dizaines de supporters britanniques avaient pénétré dans le stade sans billet, provoquant des débordements. La dernière finale de Ligue Europa, le 18 mai à Séville, a été marqué par de nombreux incidents avec les fans de l’Eintracht Francfort et du Feyenoord Rotterdam (1-1, 5 tab à 4). Des médicaments et des bouteilles d’eau ont notamment été confisqués par les stadiers malgré la chaleur intense. Celle de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0) a carrément viré au fiasco, le 28 mai au Stade de France. Avec des supporters des Reds gazés, malmenés et dépouillés aux abords de l’enceinte dionysienne.

Le tout sous la supervision de Zeljko Pavlica, "un ami proche" d’Aleksander Ceferin, son compatriote et témoin de mariage. Le dirigeant slovène est entré dans le giron de l’UEFA en 2014, via un poste de collaborateur externe au département de la sécurité. Deux mois après la nomination de Ceferin à la présidence de l’instance européenne, fin 2016, il a obtenu un job à plein temps, sans qu’aucune annonce officielle ne soit faite. Avant de prendre ses fonctions actuelles en février 2021.

"Le pouvoir d'influence de la Slovénie"

"Pavlica a eu trois échecs jusqu'à présent. Oserons-nous en risquer un quatrième? interroge Martin Samuel, auteur d’une biographie sur Harry Redknapp parue en 2013. A qui ces gens-là rendent-ils des comptes? Ça ne peut pas être juste l'un à l'autre. Ça ne peut pas être qu’entre potes. L'UEFA est composée d'associations membres. Où sont-elles là-dedans? Où sont la fédération anglaise, la fédération espagnole, la fédération écossaise, la fédération allemande? Ce sont leurs supporters qui ont été laissés sans protection, leurs fans qui ont été traités avec mépris (…) Personne ne pense que Pavlica est allé trop loin? Si des supporters sont mis en danger de mort sous la surveillance du responsable de la sécurité de l'UEFA, il devrait partir. Comme devrait le faire son patron. Pourquoi le silence?"

Dans son pamphlet, l’éditorialiste du Daily Mail n’évoque pas la première finale de Conference League entre l’AS Rome et le Feyenoord Rotterdam (1-0), qui a également été marquée par des débordements le 25 mai à Tirana (Albanie). Il souligne en revanche que le Dr Tiago Brandao, ce membre du parlement portugais désigné pour enquêter sur les incidents du Stade de France, est un proche de Tiago Craveiro, qui n’est autre que l’un des principaux conseillers de Ceferin à l’UEFA. Il dénonce également "le pouvoir d’influence de la Slovénie" depuis qu’un de ses membres a accédé à la présidence de l’instance européenne. En prenant l’exemple de la désignation des arbitres pour les grandes finales. Sur les douze qui se sont jouées depuis la nomination de Ceferin, trois ont été dirigées par des officiels slovènes. Plus que tout autre nation.