Chaos au Stade de France: rencontre entre les ministres des Sports français et britannique après la finale

Le ministre des Sports britannique, Nigel Huddleston, va rencontrer Amélie Oudéa-Castéra cette semaine pour échanger à propos des incidents au Stade de France lors de la finale de Ligue des champions, le 28 mai dernier.

Dix jours après le chaos au Stade de France, le ministre des Sports britannique, Nigel Huddleston, pourrait rencontrer Amélie Oudéa-Castéra dès ce mardi pour échanger à propos des terribles évènements survenus lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, rapporte le Guardian.

"Ce qui aurait dû être une célébration de l'apogée du football européen restera dans les mémoires pour toutes les mauvaises raisons et je suis choqué et préoccupé par ce qui a été révélé, a déclaré Nigel Huddleston à la Chambre des communes du Royaume-Uni. Je me réjouis que l'UEFA ait commandé une enquête et présenté des excuses. La ministre française des sports a également demandé un examen de l'organisation de l'événement et j'en discuterai avec elle plus tard dans la semaine."

>> Chaos au Stade de France, les dernières infos

Le problème des faux-billets

Le ministre des Sports britannique a déclaré qu'il soulèverait "de nombreux points" avec son homologue française. "La réaction immédiate de certaines personnes a été malheureuse. Il semble qu'il y ait eu une réaction impulsive qui n'était pas nécessairement fondée sur les faits. Bien sûr, ce que nous avons tous vu est ce qui semble être un comportement considérablement disproportionné de la part de certaines personnes et entités dont nous attendions plus."

Quelques jours après la finale, RMC Sport révélait que 2.800 faux-billets avaient été scannés à l'entrée du Stade de France. Il s’agissait de billets suffisamment crédibles pour être présentés à la machine des stewards au deuxième filtrage. Ils ont été présentés uniquement sur les portes du public anglais. De son côté, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait expliqué qu'environ 30.000 personnes sans billet ou munies de faux billets étaient présentes aux abords de l'enceinte dyonisienne.