Chaos au Stade de France: "Des gens nous attaquaient, nous avons été gazés", les témoignages hallucinants des supporters anglais

Une semaine après la finale de Ligue des champions chaotique entre Liverpool et le Real Madrid, RMC Sport a contacté des fans anglais des Reds pour recueillir leurs témoignages sur les sombres évènements du Stade de France.

Une semaine après les terribles évènements du Stade de France, les supporters de Liverpool n'ont pas oublié le chaos qui a régné lors de la finale de Ligue des champions perdue face au Real Madrid (1-0). Contactés par RMC Sport, certains racontent le déroulé de cette sombre soirée.

"En arrivant au niveau du stadier, il n'a pas vérifié nos billets"

"Nous sommes arrivés largement en avance au stade, c'était recommandé puisqu'il y avait une grève du RER. En arrivant, on s'est retrouvés à proximité de supporters du Real, il n'y avait aucune animosité, seulement des chants de la part des deux camps. Tout allait bien. Le temps est passé et la police ne nous a pas laissé avancer davantage. Avec le monde, les mouvements de foule ont commencé et les gens commençaient à paniquer. En arrivant au niveau du stadier, il n'a pas vérifié nos billets. Tout le monde a pu entrer. On devait juste passer un par un, mais tout le monde a pu accéder aux abords du stade. Une fois arrivés aux abords du stade, il y avait la queue à chaque porte et personne n'avançait. Nous sommes allés à notre porte, la Z, mais elle était fermée", souligne Mathilde, supportrice de Liverpool en France.

"Des Français ont tenté de voler le téléphone de mon frère"

Au milieu du capharnaüm, les fans de Liverpool sont passés par toutes les émotions. Charlie, supportrice anglaise, raconte: "En arrivant, nous avons vu des locaux voler des billets directement dans les mains des supporters alors qu'aucune force de police n'était présente autour. Moi je n'avais pas mon billet, c'est mon cousin qui avait nos deux billets, mais il était de l'autre côté du stade et en voulant traverser, j'ai du passer la fouille préliminaire où ils vérifient les billets et procèdent ensuite à une fouille corporelle. Les stadiers n'ont pas voulu me laisser passer parce que je n'avais pas mon billet. Finalement, je me suis mise à pleurer et un des stadiers à eu pitié de moi et m'a laissée passer. Tout le long, les stadiers ont refusé d'échanger avec les fans. Évidemment, les gens étaient stressés par l'éventualité de manquer le match, mais tout le monde se tenait correctement. Je n'ai pas vu de comportements déplacés envers la police, uniquement un effet de panique générale."

De son côté, Mathilde n'a pas oublié ce qu'il s'est passé sous ses yeux. "On a pu voir des gens, clairement pas des supporters anglais, sans billets, qui agressaient une femme, juste devant moi. Cette femme avait sûrement l'âge de ma mère. Ces attaques ne venaient pas des supporters de Liverpool. Les fans de Liverpool étaient calmes, concentrés, ils essayaient d'aider les enfants et les gens vulnérables. Quand nous avons tenté de demander des informations aux forces de l'ordre, ils ont répondu par du gaz lacrymogène. Il y avait des gens qui nous attaquaient et nous avons été gazés. Et aujourd'hui, c'est nous que l'on accuse?"

"J'ai vu les stadiers rire et se moquer des supporters qui étaient coincés"

Après la fin du match, l'ambiance n'est pas pour autant redescendue aux abords de l'enceinte dyonisienne. "J'ai vu les stadiers rire et se moquer des supporters de Liverpool qui étaient coincés et qui suffoquaient dans la foule, confesse de son côté Ben, fan britannique. J'ai vu des fans s'effondrer en pleurs après avoir passé les grilles, à cause du traumatisme. Après le coup de sifflet final, nous sommes partis rapidement mais des Français ont tenté de voler le téléphone de mon frère. Ensuite, nous avons été obligés d'escalader un mur pour fuir afin d'éviter les gaz lacrymogènes de la police. Dans ce formulaire, je dénonce la manière avec laquelle ont été traité les supporters de Liverpool par les autorités françaises. C'est également scandaleux de la part de l'UEFA de blâmer les fans de Liverpool."

Le directeur exécutif du club de football de Liverpool, Billy Hogan, a annoncé que le club avait reçu 5.000 réponses sur sa plateforme de collecte des témoignages sur les incidents du Stade France, samedi, se disant "horrifié" par ce qu'il a lu. "C'est incroyable. Mardi, en fin d'après-midi, tout juste 24 heures après le lancement du formulaire (pour recueillir les témoignages), on a plus de 5.000 formulaires qui ont été remplis et envoyés, ce qui est vraiment stupéfiant", a-t-il expliqué dans une vidéo postée mardi soir sur le site du club.

"Évidemment, c'est une quantité incroyable d'informations donc nous demandons un peu de patience pendant que nous vérifions dans le détail", a-t-il ajouté, à propos de la finale de la Ligue des champions remportée par le Real Madrid et émaillée d'incidents autour du Stade de France avant son coup d'envoi.Hogan a parcouru certains des témoignages et "honnêtement, je suis horrifié par la façon dont des hommes, femmes et enfants, des gens valides et d'autres moins, ont été traités sans discernement au cours de la journée de samedi", a-t-il souligné.