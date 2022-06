Chaos au Stade de France: le nouveau récit glaçant de Paddy Pimblett, qui dénonce "une organisation terrible"

Au lendemain de son récit glaçant à RMC Sport, Paddy Pimblett, combattant UFC présent au Stade de France pour la finale de Ligue des champions samedi dernier, était l'invité de BFM TV ce vendredi. Il est revenu sur cette soirée chaotique, en pointant notamment du doigt la mauvaise organisation.

"Il y avait plus d’un millier de personnes qui avaient l’air menaçantes, qui avaient des battes ou ce genre de chose. Il y en a qui volait, qui frappait les gens à l’extérieur. On aurait dit un très mauvais film, a confié l’une des stars montantes de l’UFC, qui avait déjà comparé les événements du Stade de France au film American Nightmare, où tous les crimes sont permis pendant 12 heures.

"La police ne faisait rien, elle regardait simplement ce qu'il se passait"

Après avoir déjà tenu des propos très durs envers Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur ("cet homme devrait démissionner de son poste car il est dégoûtant et méprisable"), Paddy Pimblett, qui salue tout de même les excuses de l’UEFA - "ce n’était pas de la faute des fans, c’est bien de le reconnaître" -, a pointé du doigt l’organisation de cette soirée.

“La police ne faisait rien, elle regardait simplement ce qu’il se passait. L’organisation était vraiment terrible. Au niveau des points de contrôle, les fans ont été pris à partie très rapidement. Dès le moment où nous avons voulu rentrer dans le stade, il y a eu des problèmes avec des gaz lacrymogènes. Après le match, quand nous sommes sortis, là encore les choses étaient terribles, j’ai eu peur pour ma vie."