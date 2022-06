Chaos au Stade de France: Macron "indigné" par les évènements de la finale de Ligue des champions

Dans une interview accordée à la presse quotidienne régionale ce vendredi, Emmanuel Macron réagit aux graves incidents du Stade de France samedi dernier, en marge de la finale de la Ligue des champions.

"J’ai été comme nous tous indigné par le désordre sous toutes ses formes et par ce que nous avons vu. Je suis attaché à l’ordre et au calme. J’ai une pensée pour les familles qui ont été bousculées, qui n’ont pas pu accéder aux places qu’elles avaient payées. C’est pour cela que je souhaite qu’on puisse les indemniser le plus vite possible. Je veux aussi la transparence. J’ai demandé au gouvernement de clarifier ce qui s’est passé, de déterminer les responsabilités et de les expliquer dans les moindres détails à nos compatriotes, aux Britanniques et aux Espagnols."

"Un problème de violence"

Questionné sur le maintien de l'ordre dans le pays, le Président de la République a pointé du doigt la violence. "Il y a surtout un problème de violence. Il faut avoir une grande exigence à l’égard des forces de l’ordre. J’ai toujours été très exigeantlà-dessus, mais je ne connais aucun policier ou gendarme qui s’engage pour autre chose que pour protéger ses compatriotes. Le problème, c’est que la violence est de plus en plus désinhibée dans l’espace public. Il y a aussi un immense chantier à mener sur les réseaux sociaux", a confié Emmanuel Macron.

Ce vendredi, l'UEFA a tenu à présenter ses excuses aux spectateurs du Stade de France présents lors de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. "Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation, et cela ne doit plus se reproduire", a indiqué l'institution, qui a lancé une enquête "pour identifier les lacunes et les responsabilités de toutes les entités impliquées dans l'organisation de la finale."