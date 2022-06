Chaos au Stade de France: pourquoi les images de la vidéosurveillance ont été détruites

La perte des images de vidéosurveillance du Stade de France de la soirée de la finale de Ligue des champions pose plusieurs questions. Faute de réquisition judiciaire, celles-ci ont été supprimées après sept jours. Mais pour le moment, les plaintes ne concernent que des actes commis à l'extérieur de l'enceinte.

Un aveu qui pose plusieurs questions. Lors de l'audition devant le Sénat de quatre membres de la Fédération française de football (FFF), Erwan Le Prévost, le directeur des relations institutionnelles et internationales de la fédération, a admis que les images de vidéosurveillance de la soirée du Stade de France lors de la dernière finale de Ligue des champions ont été supprimées.

Pour rappel, de nombreux incidents ont eu lieu avant cette affiche entre le Real Madrid et Liverpool (1-0). Le coup d'envoi avait même été retardé. "Les images sont disponibles pendant sept jours. Elles sont ensuite automatiquement détruites. On aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. Pour avoir été au PC sécurité toute la journée avec Didier [Pinteaux, responsable sécurité de la FFF], les images sont extrêmement violentes", a déclaré Erwan Le Prévos au cours de son audition ce jeudi, plusieurs jours après celles deu ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Les propos d'Erwan Le Prévost ont particulièrement "choqué" Steve Rotheram, le maire de la métropole de Liverpool. "C'est vraiment inquiétant. Je ne peux pas comprendre pourquoi, alors qu'on veut savoir ce qu'il s'est passé, a pointé du doigt l'élu anglais. Cela montre très clairement qu'il y a un vrai problème."

Les plaintes pour le moment ne concernent que des actes commis à l'extérieur du stade

La conservation légale des images de vidéosurveillance est d’un mois maximum. Au -delà, c’est illégal en France. En revanche, l’opérateur qui gère l'enceinte peut réduire ce délai à 7, 14 ou 21 jours comme il le souhaite. Le Stade de France a pour règle de les garder sept jours avant de les supprimer.

Ce qui est étrange, c’est que la FFF, étant donné les événements, n’ait pas demandé à ce que ces vidéos soient conservées. Elle aurait pu le faire. Ces images auraient effectivement pu faire l’objet par ailleurs d’une réquisition judiciaire. Mais ça n’est pas parce qu’on parle de réquisition "judiciaire" que l’ordre de saisir revient forcément au parquet. Les OPJ, Officiers de police judiciaire, peuvent d’eux-mêmes le faire.

Les vidéos du Stade de France sont-elles par ailleurs forcément utiles dans les procédures en cours? Pas obligatoirement. Car dans les enquêtes ouvertes, les plaintes déposées pour le moment ne concernent en rien des actes commis dans l’enceinte du stade. Tous les délits l'ont été à l’extérieur du Stade dde France. Une situation qui va peut-être évoluer avec les plaintes etrangères.