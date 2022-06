Chaos au Stade de France: un réseau de supporters demande à ce que les fans de Liverpool et du Real soient entendus au Sénat

L’organisation Football Supporters Europe (FSE) a demandé ce mardi à ce que les supporters du Real Madrid et de Liverpool soient auditionnés par le Sénat, près de trois semaines après les incidents survenus au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions.

"Nous déplorons que les commissions du Sénat, dans le cadre des auditions réalisées suite aux événements survenus au stade de France le 28 mai dernier, n'aient pas jugé utile d'entendre les représentants des supporters du Real Madrid et de Liverpool" a écrit dans un communiqué le FSE, réseau européen de supporters, demandant de les "intégrer dans le cycle des auditions". Des scènes de chaos avaient émaillé la finale de C1 remportée par Madrid (1-0), provoquant notamment le retard du coup d'envoi de la rencontre.

"Une forme de mépris supplémentaire à l'égard de celles et ceux qui ont vécu une soirée cauchemardesque"

Depuis le 1er juin dernier, plusieurs acteurs de la soirée ont été entendus pour revenir sur les causes des incidents, parmi lesquels la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra, celui de l'Intérieur Gérald Darmanin ou le préfet de police de Paris Didier Lallement. Si le FSE s'est dit satisfait de "la mise en place des auditions pour contribuer à la manifestation de la vérité", celles-ci n'auraient pas dû "s'organiser sans prendre en compte la parole et l'expérience vécues par les supporters".

Des auditions de supporters "sont d'autant plus précieuses qu'elles forment le témoignage vivant et direct le plus important après la destruction des images vidéo de la RATP et du stade de France." En effet, la FFF et la RATP ont avoué que les images de la soirée n'avaient pas été conservées, celles autour du Stade ayant été supprimées au bout de sept jours.

Toujours selon le FSE, ne pas écouter les supporters dont "des milliers de témoignages ont été recueillis par les deux clubs" serait "une forme de mépris supplémentaire à l'égard de celles et ceux qui ont vécu une soirée cauchemardesque et qui ont été injustement pointés du doigt comme les seuls coupables". Gérald Darmanin avait affirmé que "35.000" supporters munis de billets falsifiés ou sans billet s'étaient présentés au Stade de France.