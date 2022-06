Chaos au Stade de France: la tacle de la RATP à la FFF

Auditionnée par le Sénat ce mardi pour éclaircir les circonstances sur les incidents au Stade de France, la RATP a adressé un tacle à la FFF qui avait pointé du doigt son manque de communication.

Le Sénat poursuit, ce mardi, ses auditions pour éclaircir les circonstances des incidents au Stade de France ayant émaillé la finale de la Ligue des champions, le 28 mai dernier, entre le Real Madrid et Liverpool (1-0). Les versions de la RATP et de la SNCF étaient particulièrement attendues puisque l’une des raisons du chaos serait la sur fréquentation du RER D (géré par la SNCF) en raison de la grève du RER B (géré par la RATP dans la partie sud – celle en grève – et par la SNCF dans la partie nord).

Lors de son audition la semaine dernière, la FFF avait fustigé le manque de communication de la RATP sur le dispositif mis en place. Un argument battu en brèche, ce mardi par Philippe Martin, directeur général adjoint en charge des opérations de transport et de maintenance. Ce dernier a énuméré les nombreux contacts entre les parties et assuré avoir répondu aux attentes sur la redirection des voyageurs.

"Concernant la communication avec la Préfecture de police et la FFF, la réunion du 24 mai a précisé les choses, clairement précisé le plan de transports et clairement indiqué qu’on allait reporter une partie de flux de la ligne B vers la ligne D, a-t-il confié. Au cours de cette réunion, la FFF a demandé qu’on indique des messages pour les supporters anglais, ce qu’on a fait pour qu’ils prennent les lignes B et D. On a aussi fait des messages pour les Espagnols qui devaient prendre la ligne 13 puisque la FFF a demandé de dissocier les flux. Ce qu’on a fait."

Un mail de remerciements de la FFF à la RATP

M.Martin a ainsi brandi l’une des affiches placardées dans les gares pour illustrer son propos. "Le 27 mai, on a fait une réunion avec la Fédération française de football pour indiquer le plan, ajoute-t-il. On n’avait pas d’idée claire sur le flux de reports de la Ligne B vers la ligne D. Le samedi 28, notre directrice de permanence qui supervise l’ensemble des réseaux a eu au moins six appels téléphoniques avec le correspondant de la Fédération française de football. L’échange a concerné l’évacuation de la fan zone à Nation, la situation sur nos réseaux, la gestion des flux et à partir de 21h deux coups de fils qui abordaient le problème de la prolongation du dispositif opérationnel puisque – comme le match avait du retard – on a été obligé de décaler d’une heure les fins de services, des trains et prolonger d’une heure les services de tous nos agents. On considère que les échanges avec les organisateurs ont été constants avant, pendant et après l’évènement."

"Nous avons même reçu un mail de la FFF le 1er juin qui dit: ‘je voulais vous remercier pour tous nos échanges ces deux dernières semaines, nos conversations récentes sur votre vécu et tendances en termes de transports samedi 28 mai’. Ce qui fait qu’on était un peu surpris des déclarations de la Fédération française de football."