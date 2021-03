Chelsea-Atlético: Suarez très agacé d’être remplacé

Luis Suarez a accueilli son remplacement dès l’heure de jeu avec un sourire sarcastique mercredi lors de la défaite de l’Atlético de Madrid sur le terrain de Chelsea (2-0) en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Dans une rencontre où l’Atlético de Madrid n’a pas réussi grand-chose, Luis Suarez a été le troisième joueur "sacrifié" par Diego Simeone. L’attaquant a été remplacé dès l’heure de jeu du 8e de finale retour de la Ligue des champions entre Chelsea et l’Atlético de Madrid (2-0). L’attaquant uruguayen avait pourtant reçu le renfort du Français Moussa Dembélé, entré en jeu quelques minutes plus tôt en remplacement de Yannick Carrasco. Mais cela n’a rien changé et l’ancienne star du Barça a traversé la rencontre comme un fantôme.

Le regard noir de Suarez lors de son remplacement © Capture

Luis Suarez snobe Diego Simeone lors de son remplacement © Capture

Alors l’entraîneur madrilène n’a pas hésité à le sortir assez tôt dans la rencontre. Suarez a peut-être passé l’âge de manifester ostensiblement son mécontentement, mais il a affiché un long sourire ironique au moment où il a vu son numéro apparaitre sur le tableau de l’arbitre assistant pour l’inviter à quitter le terrain au bénéfice d’Angel Correa.

Simeone dédramatise

Signe de sa frustration, il n’a pas salué son entraîneur en rejoignant le banc de touche. Il ne lui a pas adressé de regard non plus. Mais il a continué de sourire d’agacement sur le bord du terrain avant de prendre place dans les tribunes pour retirer ses chaussures et chaussettes, toujours dans cette même attitude mimant l’incompréhension.

Le sourire jaune de Suarez © Capture

Luis Suarez dans les tribunes © Capture

Un épiphénomène pour Simeone qui n’a pas souhaité s’attarder sur les états d’âme du joueur de 34 ans. "C'est normal qu’un joueur veuille continuer à jouer, a déclaré le technicien argentin à l’issue de la rencontre. Nous avons estimé qu'avec les autres nous avions une autre façon d'attaquer et c'est pour ça que nous l'avons fait."

A Stamford Bridge, Luis Suarez a prolongé une incroyable disette en Ligue des champions. L’ancien joueur de Liverpool - muet cette saison en C1 - n’a plus marqué à l’extérieur depuis 25 matchs. Sa dernière réalisation dans un match à l’extérieur remonte au 16 septembre 2015 lors d’un nul du Barça sur le terrain de l’AS Rome (1-1). Arrivé l’été dernier dans la capitale madrilène, Suarez a marqué 18 fois en Liga, où règne l’Atlético, leader avec quatre points d’avance sur le Barça.