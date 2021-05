Chelsea: buteur face au Real, Werner répond avec ironie aux critiques

Cible numéro un des critiques à Chelsea, l’attaquant allemand Timo Werner a lancé les Blues sur la voie royale vers la finale de la Ligue des champions, en inscrivant le 1er but de son équipe mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (2-0). Après la rencontre, l’ex-joueur de Leipzig préférait ironiser sur sa situation…

Ce n’est clairement pas le but le plus difficile de sa carrière mais c’est sans doute l’un des plus importants. Mercredi soir face au Real Madrid à Stamford Bridge, l’avant-centre de Chelsea Timo Werner, opportuniste, a profité d’un lob sur la barre transversale de Havertz pour catapulter, de la tête, le ballon dans le but vide. Grâce à ce but, l’ancien joueur de Leipzig a idéalement lancé la demi-finale de Ligue des champions pour les Blues, vainqueurs 2-0 des Madrilènes, Mason Mount se chargeant de doubler la mise après la pause. Une belle revanche pour celui qui fut de très loin le joueur le plus critiqué de l’effectif londonien.

Auteur de six buts en Premier League et quatre en C1, Werner, transfuge de Leipzig l’été dernier pour 53 millions d’euros, a déçu les fans pour son manque d’efficacité et des ratés énormes devant les cages. Après la demi-finale aller à Madrid (1-1), même la femme de son partenaire Thiago Silva s’était moquée de lui sur les réseaux sociaux ("Dans toutes les équipes où je vais, il y a un attaquant qui rate le but. C’est quoi son nom à lui? Verme (qui signifie ver de terre en portugais, ndlr)? Werner?"). Mercredi soir, la compagne de l'ancien Parisien l'a encensé.

"Il y a une semaine, j’étais toujours un idiot"

Face aux critiques, l'intéressé préférait ironiser après la rencontre : "Il y a une semaine, j’étais toujours un idiot, a réagi l'attaquant en souriant au micro de Sky Deutschland avant d'enchaîneur à propos de son but : "Cette fois, j’étais encore plus proche. Ça n’aurait pas été bon si je ne l’avais pas mis…"

A 25 ans, l’international allemand (37 sélections – 15 buts) s’apprête à disputer la première finale de Ligue des champions de sa carrière le 29 mai face à Manchester City à Istanbul. "C’est un rêve d’enfant qui devient réalité" conclut-il.