Chelsea: coup dur pour Tuchel avec les blessures de Lukaku et Werner

La belle victoire de Chelsea mercredi soir contre Malmö en Ligue des champions (4-0) a été quelque peu gâchée par les sorties sur blessure de Romelu Lukaku et Timo Werner. Ils devront passer des examens pour en savoir plus sur leur indisponibilité.

Thomas Tuchel ne pouvait pas avoir totalement le sourire. Si son équipe n’a fait qu’une bouchée de Malmö (4-0), mercredi, pour la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, l’entraîneur de Chelsea a perdu deux éléments importants sur blessure : Romelu Lukaku et Timo Werner. L'international belge a été le premier à céder sa place, dès la 20e minute de jeu, touché à une cheville après avoir subi un gros tacle dans la surface suédoise. Sur cette action, l’arbitre a désigné le point de penalty, ce qui a permis à Jorginho de faire le break après l’ouverture du score d’Andreas Christensen. Après Lukaku, c’est donc Werner qui est rentré aux vestiaires avant la pause, à la 44e, victime d’une gêne aux ischios-jambiers.

Des examens à venir

"Nous étions plutôt bien en termes de blessures puisque seul Christian Pulisic était absent. Lukaku et Werner étaient en très bonne forme, nous devons maintenant trouver des solutions. Des joueurs qui attendaient d’avoir leur chance vont devoir faire leurs preuves. Nous avons déjà gagné des matchs sans Timo et sans Romelu. On ne peut pas se cacher, ces choses arrivent dans une saison. Ils seront absents quelques jours, nous avons besoin d'examens pour être plus précis", a indiqué Thomas Tuchel auprès des médias anglais. Avant ce match, l’ancien coach du PSG avait lui-même reconnu que Lukaku avait "pris part à un peu trop de matchs" ces dernières semaines, laissant entendre qu'il pourrait le faire souffler.

"Je pense qu'il a disputé beaucoup trop de compétitions, surtout cet été avec l'équipe nationale. Il a aussi participé à la Ligue des nations. C'est un athlète fantastique et un grand compétiteur. Il prend toujours sur lui car il veut tout gagner. Il ne prend jamais un match à la légère et donne toujours tout", avait-il expliqué. Cela ne l’a pas empêché de le titulariser à nouveau ce mercredi contre Malmö. Deuxièmes de leur groupe en Ligue des champions derrière la Juventus, les Blues retrouveront la Premier League samedi avec la réception de Norwich (13h30, sur RMC Sport). Sans leur meilleur buteur.

