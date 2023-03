Chelsea-Dortmund: "On a perdu à cause de l’arbitre", la colère de Can à cause du penalty polémique

Opposé au Borussia Dortmund ce mardi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions, Chelsea a inscrit le but du 2-0, synonyme de qualification pour les quarts de finale (2-1 en cumulé), sur un penalty polémique. Après la rencontre, Emre Can a eu des mots très durs envers l’arbitre.

C’est une décision arbitrale qui ne passe absolument pas dans les rangs allemands. Opposé à Chelsea en 8e de finale retour de Ligue des champions ce mardi soir, le Borussia Dortmund a concédé le but du 2-0, synonyme de qualification pour les Blues (2-1 en cumulé), sur un penalty polémique au retour des vestiaires.

Alors que Kai Havertz avait envoyé sa première tentative sur le poteau d’Alexander Meyer, l’arbitre a donné une deuxième tentative à Chelsea. Raison invoquée par Monsieur Makkelie, l’officiel néerlandais de la rencontre: plusieurs joueurs sont entrés dans la surface trop tôt.

"On ne méritait pas de perdre, mais on a perdu à cause de l'arbitre. Redonner le pénalty à retirer comme ça, comment c'est possible ? Je ne comprends pas, a pesté Emre Can, milieu de terrain du Borussia Dortmund, après la rencontre au micro de Prime Vidéo Allemagne. L'arbitre a été très mauvais aujourd'hui. La façon dont il nous a parlé était arrogante."

"Peut-être qu'il a eu peur des supporters"

"On jouait ici à Stamford Bridge, peut-être qu'il a eu peur des supporters, je ne sais pas, a poursuivi Can. L'UEFA doit nous attribuer un autre arbitre, ça n'allait pas du tout. C'est très douloureux d'être éliminé aujourd'hui. (Chelsea) a bien joué en première période, en seconde période on a eu une belle occasion par Jude (Bellingham). Mais au final, on a eu trop peu d'occasions si on est honnête et on n'a pas réussi à marquer."

Interrogé en conférence de presse sur cette situation litigieuse, Edin Terzic, l’entraîneur du Borussia, n’a quant à lui pas voulu accabler l’arbitre. "Quand la décision prend 5 ou 6 minutes, c'est qu'elle n'est pas facile à prendre. Je suis manager de Dortmund, responsable de la prestation de l'équipe, pas de celle de l'arbitre. On n'a pas parlé des arbitres ces dernières semaines, on ne va pas commencer ce soir", a balayé le technicien germano-croate.