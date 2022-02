Chelsea-Lille: Botman, David, Sanches... Ces joueurs "bankables" qui pourraient le devenir encore plus

Lille se déplacera mardi soir (21h, sur RMC Sport) à Stamford Bridge pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea. Une rencontre de prestige où plusieurs Lillois souvent concernés par des rumeurs de départ pourraient briller, afin de se mettre en valeur en vue du prochain mercato estival.

Après le PSG, une autre équipe française aura à cœur de briller pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Premier du groupe G lors des phases de poules, Lille n’a pas eu un tirage facile en tombant sur Chelsea.

Mais ce mardi (à 21h sur RMC Sport), de nombreux Dogues auront l’occasion de briller sur la scène européenne. Notamment des joueurs "bankable", souvent concernés par des rumeurs de départ et dont les bonnes performances pourraient permettre aux dirigeants nordistes de faire monter les enchères l’été prochain.

Sven Botman

Valeur marchande Transfermarkt: 30 millions d'euros

Inconnu du grand public lors de son arrivée à Lille en provenance de l’Ajax Amsterdam en 2020, Sven Botman n’a pas tardé à se faire connaître. Réputé pour sa solidité, le défenseur néerlandais de 22 ans a grandement participé au parcours des siens en Ligue 1 la saison dernière, avec le titre de champion à la clé.

Mais qui dit bonnes performances, dit intérêt des grands clubs européens. Souvent concerné par des rumeurs de départ depuis son arrivée, celui qui forme une charnière solide avec José Fonte a bien failli partir en janvier dernier. Newcastle avait même offert 35M€ aux Dogues pour le recruter. Mais les Français avaient une autre idée en tête.

En plus de vouloir compter sur son taulier pour la double confrontation face à Chelsea, le club considère qu’une bonne prestation du Néerlandais en Ligue des champions est susceptible de faire gonfler sa valeur marchande. Celle-ci est estimée à 30M€ par Transfermarkt. Dans tous les cas, Botman a annoncé sur la chaîne Ziggo Sport que les prochains mois à Lille seront les "derniers" pour lui.

Renato Sanches

Valeur marchande Transfermarkt: 30 millions d'euros

En perdition au Bayern Munich, Renato Sanches s’est totalement relancé à Lille. Recruté pour un montant de 25 millions d'euros en 2019, le milieu de terrain portugais de 24 ans a rentabilisé le gros investissement des Dogues. Toujours présent pour faire les efforts dans l’entrejeu et capable de faire des différences, celui-ci fait souvent du bien à la formation de Jocelyn Gourvennec.

Contre Chelsea, le joueur de 24 ans peut montrer qu’il a le niveau pour donner du fil à retordre à un grand club et y avoir une place. Une volonté confiée par Sanches lors de son arrivée en France: "Je veux travailler pour revenir au premier plan." Un vœu presque exaucé l’été dernier, avec un intérêt concret du Barça qui n’est finalement pas allé plus loin en raison d’une blessure. Une déception pour le milieu de terrain: "Au début, cela a été un choc, mais après tu relativises", avait-il confié à l’Equipe.

Revenu sur les terrains contre Metz ce vendredi, Sanches devrait être disponible pour aider les siens à triompher du dernier vainqueur de la Ligue des champions. Et ainsi, confirmer les bonnes dispositions aperçues au haut niveau pendant l’Euro 2020 avec le Portugal. Tout en permettant à Lille de faire une belle plus-value dans quelques mois.

Jonathan David

Valeur marchande Transfermarkt: 50 millions d'euros

Vu comme un buteur très prometteur durant son passage à La Gantoise, le Canadien Jonathan David (22 ans) a justifié les 30 millions investis par Lille. Pourtant, les débuts ont été compliqués avec une inefficacité devant le but inquiétante pendant une partie de la saison dernière. Mais novembre 2020 est synonyme de libération pour le Canadien. Après avoir marqué son premier but contre Lorient, David va enchaîner les buts et contribuer au titre de champion de France des Lillois.

Sa deuxième saison confirme encore plus le talent aperçu, la preuve avec ses 12 buts en championnat. Mais David a des ambitions et compte franchir un cap l’été prochain, comme annoncé par son agent à Radio Canada: "Ce sera sa dernière saison là-bas."

Le représentant a même ouvert la porte à plusieurs formations, notamment le PSG afin de permettre à son poulain d’intégrer une formation plus huppée: "Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne (…) On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens." Nul doute que s’il fait trembler les filets d’Edouard Mendy, David verra de nombreux clubs concrétiser leur intérêt. De quoi, potentiellement, faire les affaires du président Olivier Létang et des finances lilloises.