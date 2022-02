Chelsea-Lille: Gourvennec ne veut pas que les Lillois soient "des sparring-partners"

Lille va affronter Chelsea, ce mardi à Stamford Bridge, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un choc que Jocelyn Gourvennec aborde avec ambition. Le coach du Losc appelle d’ailleurs ses joueurs à regarder les Blues dans les yeux.

Quitte à sortir, autant le faire la tête haute. En ayant joué sa carte à fond, pour ne rien regretter. C’est le message que Jocelyn Gourvennec est venu délivrer en conférence de presse, à la veille du déplacement de Lille à Chelsea, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). A l’heure de défier les Blues dans leur jardin, le coach du Losc a appelé ses joueurs à se mettre à la hauteur de l’événement. Même si l’affiche semble déséquilibrée entre les coéquipiers de N’Golo Kanté et les partenaires de Jonathan David, l’entraîneur du club nordiste est persuadé que son équipe peut créer l’exploit.

"Chelsea est fort dans les deux secteurs. Dans l'utilisation du ballon, il y a une grosse base technique. C’est une équipe qui aime assoir son jeu en construisant à l’intérieur. Ils ont des couloirs très offensifs. Ils sont aussi costauds défensivement. C'est une équipe très complète, observe Gourvennec. Mais c’est aussi une équipe qui attaque beaucoup, qui se livre. Il faut qu’on soit solides défensivement, mais on sait qu’on aura des opportunités. Le match, ça ne peut pas être qu’une défense et de la transition ou des contres. Ça doit aussi passer par la maîtrise du ballon et des phases où on pose un peu plus le jeu. On doit être capables de garder un peu le ballon. Ça ne doit pas être un match instable pour nous. Il faudra savoir gérer les temps plus faibles, ce sera fondamental."

Fonte veut "montrer le vrai visage du Losc"

Malgré l’enjeu, le technicien de 49 ans a confiance en ses troupes. "Les joueurs savent hausser le curseur, on l'a montré en Ligue des champions, rappelle Gourvennec. On a aussi fait de très bonnes prestations en Ligue 1 sans gagner. Il faut qu'on arrive à faire basculer les matchs pour nous, sur des détails. En Ligue des champions, il faut cultiver ce qu'on a bien fait lors de la phase de poules (…) Il faut qu'on soit nous-mêmes. On a bien analysé le jeu de Chelsea. On l’a expliqué aux joueurs. On ne doit pas venir pour subir ou être des sparring-partners. Il faut qu’on montre notre solidité et notre caractère. On va faire un match en étant déterminés à 300%. Il faut être intelligent, mais il n'y a pas de calculs à faire."

Un discours ambitieux repris par le capitaine José Fonte. "Lors des trois dernières saisons, le groupe a été habitué à jouer des grands matchs, en Ligue des champions ou en Ligue Europa. On joue contre Paris chaque saison. Les joueurs sont habitués aux matchs de top niveau, estime le défenseur portugais. Il faut tout donner et tout faire pour avoir notre mot à dire (…) On vient ici pour se battre et offrir quelque chose d'important à nos supporters (…) On a répondu présents dans les matchs importants cette saison. J'espère qu'on montrera à nouveau le vrai visage du Losc, celui qui a gagné le titre l'an passé. J'espère qu'on aura cet esprit d'équipe. C'est seulement comme ça qu'on pourra faire quelque chose."