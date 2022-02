Chelsea-Lille: "Il est exceptionnel", Tuchel impressionné par Thiago Silva

Chelsea reçoit Lille ce mardi lors du huitième aller de Ligue des champions (sur RMC Sport) à Stamford Bridge. A la veille de la rencontre, Thomas Tuchel a rappelé l’importance de Thiago Silva à ses yeux. L’entraîneur allemand a complimenté le défenseur brésilien qu’il dirige depuis le PSG.

A l’image du PSG qui défie le Real Madrid, Lille a tiré un gros morceau lors de huitièmes de finale de Ligue des champions. Ce mardi, les Dogues de Jocelyn Gourvennec se déplacent à Londres pour y affronter le tenant du titre Chelsea lors du match aller à Stamford Bridge (à 21h sur RMC Sport 1). L’occasion pour les Dogues de retrouver de vieilles connaissances de la Ligue 1 avec Thomas Tuchel et Thiago Silva. L’ancien coach du PSG et l’ex-capitaine francilien pourraient jouer un sale tour au champion de France et poursuivre leur belle aventure de l’autre côté de la Manche.

"Bien sûr, les circonstances sont différentes parce que c’est un nouveau club et il y a des règles et une atmosphère différente. Tous les clubs ont une atmosphère spéciale, a expliqué Thomas Tuchel face à la presse avant de défier le LOSC. C’était une atmosphère spéciale à Paris et c’est pareil à Chelsea. Au club de Chelsea il y a aussi cette mentalité qui veut gagner, qui veut être fort, et de jouer comme une équipe forte avec des joueurs d’expérience."

Tuchel: "Thiago est un exemple tous les jours"

Après l’avoir eu sous ses ordres pendant deux saisons à Paris, Thomas Tuchel a retrouvé Thiago Silva lors de sa signature à Chelsea en janvier 2021. Depuis plus d’un an, l’entraîneur allemand savoure le fait d’avoir un joueur de la trempe du défenseur brésilien dans son effectif. Laissé libre par le PSG qui n’a même pas tenté de le prolonger, Thiago Silva continue d’enchaîner les bonnes performances avec les Blues. Le tout à plus de 37 ans et avec toujours une belle envie.

"Thiago était très courageux de prendre la décision de jouer en Premier League à son âge, de changer complètement sa vie avec son statut à Paris. Il a été formidable depuis son arrivée et maintenant c’est le même, a encore lancé Thomas Tuchel. C’est un grand plaisir d’être son coach car c’est un exemple tous les jours. Il est très humble, il est exceptionnel."

Apparu à 29 reprises cette saison toutes compétitions confondues, Thiago Silva reste un leader pour les jeunes. Au sein d’une charnière à trois, Thomas Tuchel semble avoir trouvé la formule pour tirer le meilleur de son vétéran.

"On a trouvé une formation, dans beaucoup de matchs, pour jouer avec trois défenseurs centraux. Il est super fort au milieu. Il donne beaucoup avec son expérience. C’est bien car il est super fiable. C’est le même gars et j’ai l’impression qu’il aime cela. Il a eu le courage de changer sa vie sur sa fin de carrière et c’est très impressionnant."