Chelsea-Lille: Mendy se méfie du Losc, "pas un tirage facile" selon lui

Chelsea accueille Lille ce mardi lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions à Stamford Bridge (21h, sur RMC Sport). Auteur d’un début de saison fantastique avec les Blues et le Sénégal, Edouard Mendy craint des Dogues ambitieux.

Avec seulement 18 buts encaissés en Premier League, Chelsea fait partie des meilleures défenses d’Angleterre et son gardien Edouard Mendy n’y est pas étranger. Elu meilleur gardien de l’année 2021 par la Fifa et récent vainqueur de la CAN, le Sénégalais multiplie les performances de haut-vol avec les Blues. Pourtant, l’ancien de Reims et Rennes refuse de céder à l’excès de confiance avant la réception de Lille ce mardi lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions à Stamford Bridge (dès 21h en direct sur RMC Sport 1).

"Quand on est en Ligue des champions, quand on est à ce stade la compétition il n’y a pas de tirage facile, a estimé Edouard Mendy ce lundi en conférence de presse. Lille a fini premier (de son groupe) et je pense que c’est un indicateur des performances qu’ils ont pu faire dans leur poule face à des champions d’Europe comme Séville ou des champions dans leur championnat comme Salzbourg. Ils ont terminé premiers et cela en dit long sur leur performance."

Mendy: "Lille c’est une très belle équipe"

Fin connaisseur de la Ligue 1 où il s’est révélé au top niveau, Edouard Mendy accepte le statut de favori de Chelsea mais refuse de sous-estimer les Dogues. Champion de France la saison passée, Lille dispose encore de solide arguments à faire valoir même si son début de saison demeure assez décevant au niveau national. Le gardien des Blues le rappelle volontiers, le Losc parvient à se sublimer sur la scène européenne même quand cela ne va pas fort en L1.

"Ce n’est pas du tout un tirage facile. Lille c’est une très belle équipe, a encore martelé le Sénégalais. C’est sûr qu’ils ont un peu plus de mal en championnat mais les années post-titre sont souvent compliquées."

Et Edouard Mendy d’insister: "On voit qu’ils jouent crânement leur chance en Ligue des champions et ils vont tout faire pour venir s’imposer ou pour faire un résultat ici. A nous d’être vigilants et de jouer notre meilleur football."

Premier de sa poule avec une seule défaite, Lille a montré cette saison que l’équipe savait se sublimer en Ligue des champions. Mieux, les Nordistes restent sur trois succès consécutifs dans la compétition et Jocelyn Gourvennec semble avoir trouvé la formule pour gêner les gros. Eliminé par les Lillois et reversé en Ligue Europa, le FC Séville en a fait les frais. Aux Blues d’Edouard Mendy d’éviter d’en faire autant.