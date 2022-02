Chelsea-Lille: Létang évoque les fameux "détails" et envoie un message plein d'espoir pour le retour

Après la défaite de Lille sur la pelouse de Chelsea ce mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des champions (2-0), Olivier Létang a confié au micro de RMC Sport être fier de ses hommes. Le président du LOSC reconnaît avoir "un petit goût amer", mais il garde espoir pour le match retour, le 16 mars prochain.

Le LOSC se savait contraint de faire un exploit avant le 8e de finale aller contre Chelsea. Désormais, il a besoin d'un petit miracle. Battus 2-0 sur la pelouse de Stamford Bridge ce mardi soir, les Dogues vont devoir sortir le match de leur vie le 16 mars prochain au stade Pierre-Mauroy pour espérer renverser le champion d'Europe en titre.

>> Revivez le match entre Chelsea et Lille

Si le score paraît net et sans appel, les Lillois n'ont franchement pas été ridicules face aux coéquipiers de N'Golo Kanté. "On n'a pas à rougir de notre performance ce soir", a tranché Olivier Létang, président du LOSC, au micro de RMC Sport juste après la rencontre. "Ça s'est joué sur des détails dans les deux surfaces: le premier but sur coup de pied arrêté, le deuxième est un peu plus difficile parce qu'on est en position haute et qu'on prend une transition... On a un petit goût amer. On a fait un match cohérent. Le très haut niveau, ce sont des détails. Ça a été le cas ce soir."

"Il faut garder espoir"

Alors que Lille paraît bien souvent moribond en Ligue 1, le champion de France en titre a une nouvelle fois su se sublimer sur la scène européenne. "C'est ce qu'on voulait faire: un match avec beaucoup de densité", a poursuivi Olivier Létang sur RMC Sport. "J'avais dit avant le match que je souhaitais avoir une équipe qui ait une âme, qu'on soit fier, avec une vraie force collective. On l'a trouvée, mais il nous a manqué peut-être un peu de maîtrise technique dans les 30 derniers mètres pour faire plus mal."

Trois semaines avant le match retour, les Nordistes ont des bases sur lesquelles travailler pour faire trembler les Blues. En tout cas, Olivier Létang voulait y croire au coup de sifflet final: "Il faut garder espoir, vite rebondir, avec un match qui arrive très rapidement ce week end à Lyon." Retour aux affaires courantes pour le LOSC, avant une performance majuscule le 16 mars prochain ?