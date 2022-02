Chelsea-Lille: quand le Losc infligeait la pire défaite de sa carrière à Tuchel

Lille se déplace ce mardi à Londres pour y affronter Chelsea lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1). Souvent en réussite face aux Dogues, l’entraîneur allemand a pourtant subi la plus grosse humiliation de sa carrière contre le club nordiste.

Viré par le PSG en décembre 2020, Thomas Tuchel a pris une éclatante revanche en remportant la Ligue des champions sur le banc de Chelsea quelques mois plus tard. Une manière de tourner définitivement la page de son passage en Ligue 1.

Mais le championnat de France va rapidement se rappeler au bon souvenir de l’entraîneur allemand avec la double confrontation contre Lille lors des huitièmes de finale de C1 et le match aller prévu ce mardi à Stamford Bridge (dès 21h sur RMC Sport 1). Pas forcément une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel qui a subi la plus grosse défaite de sa carrière contre les Dogues (5-1) en avril 2019 lors d’un match au sommet de la L1. Avant ce duel contre les Nordistes, seul le Bayern avait infligé pareille correction au Borussia Dortmund le coach allemand lors d’un match de Bundesliga en 2015.

Un Pépé intenable face à un PSG à l’agonie

Mais à l’inverse du Klassiker où le BVB ne partait pas favori, le PSG de l’Allemand faisait office d’ogre intouchable en Ligue 1. Ce dimanche 14 avril 2019, le PSG avait l’occasion d’être sacré champion de France en cas de match nul face à son premier poursuivant. Mais l’équipe entraînée par Christophe Galtier a rapidement profité d’une erreur de Thomas Meunier pour prendre les devants. Après avoir égalisé et redonné espoir au PSG de Thomas Tuchel, Juan Bernat s’est fait expulser et le club francilien a explosé.

Porté par un immense Nicolas Pépé, auteur d’un but et deux passes décisives, le Losc a corrigé les Parisiens. Certes, Thomas Tuchel était privé de plusieurs cadres avec les forfaits de Neymar, Edinson Cavani, Marquinhos ou encore Angel Di mais son équipe n’a jamais paru aussi fébrile que ce soir-là sur la pelouse du stade Pierre Mauroy. La rapide blessure de Thiago Silva n’a pas aidé non plus mais l’entraîneur allemand n’a rien réussi. Entre malchance, faits de jeu et mauvais coups tactiques, le PSG a connu sa pire déroute sous les ordres de Thomas Tuchel, la deuxième plus lourde défaite du club francilien version QSI après la triste remontada du Barça (6-1) en 2017.

Le bon bilan de Tuchel face à Lille

Malgré cette terrible désillusion du 14 avril 2019, le PSG de Thomas Tuchel sera bien sacré champion de France quelques jours plus tard. Si la lourde défaite contre la bande de Christophe Galtier fait tâche, elle n’éclipse pas totalement le bon bilan de l’entraîneur allemand face aux Dogues. Au total, l’Allemand compte trois victoires, un nul et un revers en cinq confrontations contre Lille.

Capable de garder sa cage inviolée à trois reprises, le PSG version Tuchel s’est toujours méfié du Losc et a préparé ces matchs comme une rencontre européenne. Ceci explique sûrement les victoires solides (deux fois deux à zéro eu une fois deux à un) obtenues face aux Nordistes. Jamais brillant, le groupe parisien a souvent fait le job avec sérieux contre Lille. Sauf ce soir du 14 avril 2019 où il a totalement craqué.

Tuchel se méfie toujours des Lillois

Une rencontre qui a clairement laissé des traces à Paris comme l’a confirmé le tweet chambreur du club parisien après son succès à Lille sur le même score début février. Kylian Mbappé lui-même avait alors reconnu que cela constituait "un petit clin d’œil" après la déroute de 2019. Mais l’attaquant français du PSG n’est pas le seul qui a gardé en mémoire la lourde défaite contre Lille. Désormais à Chelsea, Thomas Tuchel se méfie des Dogues.

"Ils avaient un entraîneur (Christophe Galtier) et un groupe de joueurs fantastiques, ils étaient très compétitifs, s’est-il remémoré ce lundi en conférence de presse. Quand j'étais à Paris, on sentait que c'était un groupe fort, une équipe forte, très difficile à jouer dans son stade. On sentait qu'ils avaient une chance de se battre constamment pour une place en ligue des champions. La saison dernière, ils sont devenus champions ce qui est énorme en France."

Ce mardi, les joueurs de Chelsea auront à cœur de laver l’affront infligé par Lille à leur entraîneur. Thomas Tuchel, lui, voudra définitivement tourner la page Ligue 1. Le meilleur moyen pour y arriver? Eliminer les Dogues et rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions.