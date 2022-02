Chelsea-Lille: Tuchel se méfie d’une équipe lilloise courageuse et qui n’a rien à perdre

En conférence de presse, à la veille du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Lille (ce mardi à 21h, en direct sur RMC Sport 1), l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a répertorié les nombreuses qualités du LOSC.

Bien qu’il ne soit pas au meilleur de sa forme en Ligue 1, le LOSC constitue une menace réelle aux yeux de Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea. Les Dogues se déplacent à Londres ce mardi, pour le match des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’occasion pour Tuchel de convoquer les souvenirs de son passage sur le banc du Paris Saint-Germain, où il a d’ailleurs connu une défaite mémorable (5-1, le 14 avril 2019) face à Lille.

"Ils avaient un entraîneur (Christophe Galtier) et un groupe de joueurs fantastiques, ils étaient très compétitifs, s’est-il remémoré en conférence de presse. Quand j'étais à Paris, on sentait que c'était un groupe fort, une équipe forte, très difficile à jouer dans son stade. On sentait qu'ils avaient une chance de se battre constamment pour une place en ligue des champions. La saison dernière, ils sont devenus champions ce qui est énorme en France."

Tuchel se méfie de la menace sur les contre-attaques

Avec la nomination de Jocelyn Gourvennec l'été dernier, en remplacement de Christophe Galtier, parti à Nice, mais avec un groupe quasiment inchangé, l’équipe a quelque peu perdu ses repères en début de saison. "Quand le changement est aussi important, il arrive que cela prenne un certain temps jusqu'à ce que les choses se stabilisent, d’autant qu’ils ont perdu un autre joueur clé cet hiver (ndlr, Jonathan Ikoné)", a déclaré Thomas Tuchel.

S’il s’avance en favori, Chelsea ayant en plus battu deux fois Lille lors de leurs confrontations en phases de groupes en 2019, le tenant du titre se méfie des statuts. "Nous savons quand même à quel point le football français est physique, à quel point les joueurs offensifs sont physiques, très rapides, très courageux dans les défis en un contre un, toujours une menace sur les contre-attaques, et très disciplinés face au ballon, a répertorié Tuchel. Ils ont la chance de jouer ce match en étant les outsiders, ils n’ont rien à perdre."