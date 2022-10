Euro 2024 (qualifs): un groupe "assez dense" pour les Bleus estime Deschamps

Championne du monde en titre, l'équipe de France affrontera les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024. Des équipes "de valeur" selon Didier Deschamps.

Pas d’euphorie ni de prudence exacerbée. Pour Didier Deschamps, les Bleus ont hérité d’un groupe "assez dense et de valeur" pour les qualifications du prochain Euro (14 juin-14 juillet 2024). Placés dans le groupe B, ils ont d'abord eu droit à un gros morceau avec les Pays-Bas de Virgil van Dijk qu’ils connaissent bien pour les avoir notamment affrontés en 2017 en qualifications du Mondial 2018 puis en Ligue des nations en 2018. Qualifiés pour le prochain Final Four de la Ligue des nations, les Oranje sont en pleine forme et invaincus depuis leur défaite face à la République tchèque en huitièmes de finale du dernier Euro. Kylian Mbappé et sa bande affronteront aussi l’Irlande, la Grèce et Gibraltar, petit poucet de ce groupe B.

Deschamps focalisé sur le Mondial

Les qualifications auront lieu de mars à novembre 2023. Les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour la phase finale en Allemagne à l'été 2024. "Un tirage ça peut toujours être mieux, ça peut être pire, il faudra gagner et être meilleurs que nos adversaires, comme d'habitude, a sobrement réagi Didier Deschamps au micro de la chaîne L’Equipe. Est-ce que c'est plus facile de se qualifier dans un groupe de cinq ou un groupe de six ? Je ne sais pas, chacun amènera la réponse, sachant que les deux premiers seront qualifiés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On aura deux matches de moins et donc deux matchs amicaux à prévoir dans les dix matches de la saison prochaine."

Relancé sur son cas personnel, alors que son contrat actuel court jusqu’à la Coupe du monde, il a préféré botter en touche : "Rien de particulier, on connaît les adversaires pour ces matchs de qualification et mon énergie est focalisée sur ce qui nous attend dans deux mois, bien évidemment. L'objectif prioritaire aujourd'hui c'est évidemment la Coupe du monde." Même discours du côté de son adjoint Guy Stéphan : "C'est un groupe qui s'annonce assez serré. Ça dépendra aussi du calendrier. Il y aura sûrement des surprises, comme dans tous les groupes. On est surtout focus sur le Mondial, il ne faut pas se raconter d'histoires. On va se voir avec l'ensemble du staff la semaine prochaine pour finaliser les derniers points."