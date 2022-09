Chelsea: Kanté de retour à l'entraînement, une bonne nouvelle avant le Mondial

Absent depuis mi-août, N'Golo Kanté a fait son retour à l'entraînement ce mardi avec Chelsea. Une excellente nouvelle pour Graham Potter, mais aussi Didier Deschamps, en vue du Mondial.

Il a tant manqué dans l'entrejeu de l'Equipe de France, et il est de retour aux affaires. Blessé en tout début de saison, N'Golo Kanté a fait son retour sur le terrain d'entraînement de Chelsea ce mardi. Le milieu de terrain des Blues devrait postuler pour être dans le groupe rapidement.

"Pour N'Golo, c'est assez sérieux, nous parlons de semaines [d'absence], ce qui n'est pas une bonne nouvelle", Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea à l'époque, avait jeté un froid en annonçant la blessure du milieu de terrain des Bleus mi-août, laissant planer le doute sur sa présence au Mondial. Finalement, l'international tricolore (53 sélections) est revenu à l'entraînement plus vite que prévu.

Rétabli avant le Mondial

A moins de deux mois du premier match de l'Equipe de France au Mondial (contre l'Australie le 22 novembre), le retour à l'entraînement de N'Golo Kanté est de très bon augure. Sauf nouveau pépin physique, il devrait bien être apte pour défendre le titre de champion du monde de l'Equipe de France auquel il avait grandement contribué il y a quatre ans en Russie. Son retour est une très bonne nouvelle, alors que la France espère retrouver la majorité de ses blessés pour le Mondial.

Déjà absent lors du rassemblement tricolore en juin dernier, N'Golo Kanté n'a pris part à aucun match de Ligue des nation de l'Equipe de France cette année. Sans lui, les Bleus n'ont gagné qu'un seul de leurs six matches (2-0 contre l'Autriche). Un bilan qui n'est pas beaucoup plus glorieux du côté de Londres, où Chelsea n'a gagné que deux de ses six matches joués sans le milieu de terrain français. Signe de l'importance de N'Golo Kanté, qui a su se rendre indipensable au fil des années, en club comme en sélection.