Chelsea-Real: Ancelotti ne fait pas le voyage à Londres

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, n’est pas monté à bord de l’avion qui a pris la direction de Londres ce mardi à la veille du quart de finale aller de la Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid, mercredi (21h, sur RMC Sport).

Le doute plane sur la présence de Carlo Ancelotti sur le banc du Real pour le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea (21h, sur RMC Sport) mercredi. L’entraîneur n’a pas pris place à bord de l’avion qui a décollé en direction de Londres, ce mardi matin à 11h avec les joueurs et son staff. Testé positif au covid la semaine dernière, l’Italien a déjà manqué la victoire de son équipe sur le terrain du Celta Vigo (1-2), samedi lors de la 30e journée de Liga.

Ancelotti serait asymptomatique

Il n’a pas encore obtenu de test PCR négatif mais sa présence à Stamford Bridge, où il a entraîné pendant deux saisons (2009-2011), n’est pas exclue. Tout dépendra d’un nouveau test qu’il effectuera ce mardi et qui pourrait lui permettre de rejoindre Londres, mercredi quelques heures avant le coup d’envoi. Il manquera en revanche la conférence de presse d’avant-match programmée ce mardi. Le nom de la personne qui le remplacera n’a pas encore filtré.

Son fils et adjoint Davide avait assuré l’intérim sur le banc samedi dernier en compagnie d’Abian Perdomo et Luis Llopis. Le trio pourrait encore suppléer Carlo Ancelotti en cas de "forfait". Selon la presse espagnole, l’ancien technicien du PSG (2011-2013) est asymptomatique et se porte très bien six jours après son test positif, révélé après avoir ressenti quelques symptômes.

Sans lui, le Real s’est imposé péniblement à Vigo (1-2) en championnat et conserve une avance confortable en tête de la Liga (12 points sur le Barça, qui compte un match en moins). Au tour précédenten Ligue des champions, les Madrilènes avaient réussi un exploit en renversant le PSG alors qu’ils étaient menés 2-0 sur l’ensemble des deux matchs à 30 minutes de la fin du match retour. Un triplé de Karim Benzema leur avait offert une incroyable qualification.