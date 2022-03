Real Madrid: Ancelotti positif au Covid (et absent à Vigo samedi?)

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a été testé positif au Covid, a annoncé le club espagnol ce mercredi.

Le Real prépare sa reprise en championnat sans Carlo Ancelotti. L’entraîneur italien a été testé positif au Covid, a annoncé le club ce mercredi dans un bref communiqué. "Le Real Madrid C.F. annonce que notre entraîneur Carlo Ancelotti a été testé positif au covid-19", indique le texte.

Selon le protocole établi par la Liga, les joueurs et le staff technique doivent subir des tests réguliers pour détecter les cas de covid. C'est dans ce cadre qu’Ancelotti a été détecté. Selon Marca, l'entraîneur italien reste isolé chez lui. En principe, il ne devrait pas pouvoir s'asseoir sur le banc à Balaidos samedi, pour le déplacement de son équipe sur le terrain de Celta Vigo (18h30), dans le cadre de la 30e journée de Liga.

Son fils Davide en charge de l'équipe?

Selon la presse espagnole, son fils Davide – qui est l’un de ses adjoints – pourrait serait alors chargé de diriger l'équipe. Après deux semaines de trêve internationale, le Real retrouve le championnat où il figure en tête avec neuf longueurs d’avance sur le FC Séville, son dauphin, et 12 sur le FC Barcelone, quatrième avec un match en moins.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les quarts de finale de la Ligue des champions

Les Merengue restent d’ailleurs sur une lourde défaite à domicile face au Barça (0-4), lors d’un Clasico à sens unique. Une rencontre disputée sans Karim Benzema, touché au mollet gauche et forfait pour les deux matchs de l’équipe de France contre la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Afrique du Sud (5-0). Rien n’a encore filtré sur la présence du Français en Galice. Ce dernier s’est mis en scène dans sa salle de sport cette semaine derrière cette légende: "Keep pushing".

Tombeur du PSG au tour précédent, le Real a rendez-vous sur le terrain de Chelsea, mercredi en quarts de finale de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport).