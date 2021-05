Chelsea-Real: les excuses d'Hazard après la grosse polémique en Espagne

Au lendemain de l'élimination du Real Madrid par Chelsea en demi-finale de Ligue des champions, Eden Hazard présente ses excuses. Le Belge était au coeur d'une polémique en Espagne pour être apparu hilare avec ses anciens coéquipiers des Blues, en fin de rencontre.

La pression était trop forte et il a fini par s'excuser. Eden Hazard fait la une en Espagne, depuis l'élimination du Real Madrid par Chelsea en demi-finale de Ligue des champions. Taclé pour ses contre-performances et son manque de forme depuis son arrivée au club, le Belge a en prime fait polémique pour avoir salué, hilare, ses anciens coéquipiers des Blues après la rencontre.

"Mon intention n'était pas d'offenser les fans du Real"

"Je suis désolé. J'ai lu beaucoup d'avis me concernant aujourd'hui et mon intention n'était pas d'offenser les fans du Real Madrid, écrit le meneur de jeu sur Instagram ce jeudi. Mon rêve a toujours été de jouer pour le Real et je suis venu ici pour gagner. La saison n'est pas terminée et nous devons nous battre ensemble pour la Liga. Allez Madrid!"

Les excuses d'Hazard © Instagram

En Espagne, on évoque déjà un possible départ cet été pour celui qui n'aura jamais su enchaîner les prestations de haut niveau avec l'équipe de Zinedine Zidane. Et partout, les mêmes commentaires s'accumulent concernant l'ancien joueur de Lille, accusé de manque de professionnalisme, de manque d'implication, de méforme...

"Il y a deux ans, quand je l’ai vu partir de Chelsea après sept années extraordinaires, au cours desquelles il n’avait raté que 20 matchs, j’étais extrêmement content de le voir aller au Real Madrid, notait Emmanuel Petit dans Top of the Foot. Parce que c’était à mon sens le club qui allait lui permettre de franchir la dernière marche pour aller toucher du doigt le Ballon d’or. Il faisait partie d’un cercle très fermé, mais jamais il n’était pressenti pour l’avoir vraiment. (...) Mais quand je vois ce qu’il se passe aujourd’hui, j’ai l’impression d’un gâchis. Le surpoids qu’il traine depuis son arrivée est un boulet en fait. C’est lui qui est à l’origine de beaucoup de problèmes physiques d’Eden Hazard au Real Madrid."