Real Madrid: "Hazard est sur le marché", selon la presse espagnole

Décevant et régulièrement blessé depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard (30 ans) pourrait être mis en vente cet été. Le Belge se retrouve au cœur d’une grosse polémique après l’élimination en Ligue des champions.

Eden Hazard devrait se souvenir longtemps de son grand retour à Stamford Bridge, mercredi. Titulaire en Ligue des champions avec le Real pour la première fois depuis novembre, l’ailier belge est visé par un torrent de critiques pour avoir échangé de grands éclats de rire avec les Londoniens Kurt Zouma et Edouard Mendy, après la demi-finale retour perdue contre Chelsea (2-0). L’absence de déception sur son visage a rendu furieux les fans madrilènes, déjà remontés après sa prestation indigente lors du match.

L’international belge ne semble pas encore dans un état de forme optimal dix jours seulement après son retour à la compétition. Avant cela, il avait été éloigné des terrains deux mois pour une blessure musculaire. Une de plus. Sa fragilité physique, son rendement famélique (4 buts en 40 matchs) et ses éclats de rire avec des adversaires après une élimination rendent sa situation de plus en plus compliquée. A tel point que son avenir s’écrirait en pointillés à Madrid, deux ans après son arrivée contre 100 millions d’euros.

Mercredi soir, l’émission El Chiringuito, habituée des effets d’annonce, a même assuré que le Real allait chercher à se séparer de sa star cet été. "Hazard est le marché", a lancé le présentateur José Pedrerol. "Il n’est pas intransférable, a-t-il ajouté. En cas d’offre adéquate, Hazard quittera le Real."

En gros, l’ancien Lillois - qui veut toujours s'imposer à Madrid - ne sera pas poussé vers la sortie mais ne sera pas retenu. Un éventuel départ ne se fera pas à n’importe quel prix pour le joueur sous contrat jusqu’en 2024. Mais son âge (30 ans) et sa fragilité physique pourraient lui fermer les portes de prestigieux courtisans.

Un marché mouvementé attendu au Real

L’été prochain, l’équipe, en fin de cycle, devrait être modifiée en profondeur après deux ans d’inactivité sur le marché des transferts. Le Real devra préparer la succession de ses cadres vieillissants (Ramos, Modric, Benzema) et veut frapper fort en visant une pointure. Kylian Mbappé est toujours la priorité, Erling Haaland est aussi ciblé.

Sans la Super League, dont il était l’un des grands défenseurs, Florentino Perez a estimé qu’il n’était plus vraiment en position de signer un gros transfert, en raison de la crise financière qui touche son club et les autres. Un transfert d’Hazard pourrait lui offrir une nouvelle marge.