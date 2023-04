Chelsea-Real Madrid: la petite phrase de Benzema, mécontent d'avoir été remplacé par Ancelotti

Comme l'a remarqué El Chiringuito, Karim Benzema a fait savoir à Carlo Ancelotti qu'il aurait voulu échapper à un remplacement lors du quart de finale retour Chelsea-Real (0-2) en Ligue des champions.

Comme tout joueur de son calibre, Karim Benzema n'a manifestement guère apprécié d'avoir été remplacé lors du match Chelsea-Real Madrid en quarts de finale retour de Ligue des champions (0-2). À la 71e minute, alors que le tenant du titre menait déjà 3-0 en score cumulé, l'attaquant français a cédé sa place à Aurélien Tchouaméni sans avoir eu le temps de marquer ou de délivrer une passe décisive.

Selon des images repérées par El Chiringuito, l'actuel Ballon d'or, probablement frustré par son bilan, a lâché une petite phrase à Carlo Ancelotti pour lui faire savoir qu'il aurait voulu continuer. "Je me sens bien!", aurait dit Karim Benzema à l'entraîneur italien.

À un but de Lewandowski

Buteur lors du quart de finale aller contre Chelsea, Karim Benzema compte quatre réalisations et une passe décisive dans cette campagne de Ligue des champions. Il avait trouvé le chemin des filets lors de ses trois dernières sorties européennes. Lors des demies, il ne lui suffira que d'un but pour rattraper Robert Lewandowski à la troisième place du classement des artificiers les plus prolifiques de l'histoire de la compétition (90 contre 91).

En championnat cette saison, son bilan est de 14 buts et 3 passes décisives en 19 apparitions.