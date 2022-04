City-Real: Benzema explique pourquoi il a tenté sa géniale panenka

Karim Benzema, auteur d’un doublé ce mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City (4-3), a marqué le dernier but de son équipe sur penalty, grâce à une géniale panenka. Après la rencontre, il a justifié ce geste.

Karim Benzema a une nouvelle fois porté le Real Madrid. Comme lors des deux tours précédents, contre le PSG puis Chelsea, l’attaquant français a été décisif ce mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions (4-3) et a permis aux Espagnols de croire encore à la qualification pour la finale. À la 81e minute, l’ancien Lyonnais a inscrit le troisième but de son équipe grâce à une panenka géniale sur penalty.

Un peu moins d’une semaine après avoir manqué deux penalties contre Osasuna en Liga, KB9 n’a pas tremblé face à Ederson. "Si tu ne tires pas de penalty, c’est sûr que tu ne vas pas louper (rires). Je crois que les deux penalties que j’ai tirés (contre Osasuna, ndlr), je les ai bien tirés, ce sont les gardiens qui les arrêtent. Aujourd’hui, je pense que c’est la force mentale, la tête froide (qui font la différence, ndlr)", a assuré Benzema après la rencontre au micro de Canal+, avant d’expliquer pourquoi il avait tenté ce geste. "Les gardiens me regardent, regardent comment je tire les penalties, donc, à un moment, il faut changer."

Meilleur buteur de la C1 cette saison

L’international français s’est également félicité de la force mentale de son équipe, qui n’a jamais rien lâché dans cette rencontre complètement débridée. "Une belle demi-finale contre une belle équipe de City. On n’a rien lâché, ils ont fait une meilleure entrée dans le match. Il y a des moments où il faut faire le dos rond, c’est ce qu’on fait. On a continué notre travail et, finalement, on a marqué trois buts."

Grâce à ce doublé, Benzema, auteur de 14 buts en Ligue des champions depuis le début de la saison, prend seul la tête du classement des buteurs de la compétition devant Lewandowski, bloqué à 13 réalisations.