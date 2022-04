Ligue des champions: Manchester City bat le Real Madrid dans une folle demi-finale aller, sept buts dont deux pour Benzema

Buteur et passeur décisif, Kevin De Bruyne a contribué la victoire de Manchester City face au Real Madrid (4-3) ce mardi lors des demi-finale aller de Ligue des champions. Après avoir relancé le club madrilène d’une belle volée et d'une panenka sur penalty, Karim Benzema n’a pu éviter la défaite.

Les passionnés de foot espéraient un fantastique duel entre Manchester City et le Real Madrid ce mardi lors de la demi-finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Le scenario totalement fou de cette rencontre ne les aura certainement pas déçus.

Porté par un grand Kevin De Bruyne, le club anglais l’a emporté face aux Espagnols (4-3) et a pris une toute petite option avant la manche retour, mercredi prochain à Madrid. Malgré un très bon Karim Benzema, auteur d'un doublé, les Madrilènes ont payé leur début de match catastrophique.

>> Manchester City-Real Madrid (4-3)

City a puni le Real en quelques minutes

Manchester City a mis moins de deux minutes pour marquer son premier but et donner le ton d'une demi-finale de légende. Servi le long de la ligne de touche sur l’aile droite, Riyad Mahrez a repiqué dans l’axe en résistant à quatre défenseurs madrilènes à l’entrée de la surface. D’un amour de centre sur un petit ballon piqué, l’Algérien de Manchester City a servi Kevin de Bruyne dans sa course. D’une belle tête plongeante, le Belge a trompé Thibaut Courtois (1-0, 2e).

Coéquipier du meneur de jeu en sélection, le gardien du Real n’a rien pu faire pour l’empêcher de briller. Après seulement 93 secondes de jeu, Manchester City a pris les devants dans cette demi-finale aller. Pour ne plus jamais les lâcher après le but le plu rapide de l’histoire des Cityzens en Ligue des champions.

Dans la foulée de cette entame totalement ratée, les Madrilènes ont encore craqué. Trouvé sur le côté gauche, Kevin De Bruyne a adressé un joli centre à ras de terre vers le point de penalty Si David Alaba s’est troué en voulant intervenir, Gabriel Jesus a lui bénéficié d’un peu de réussite sur son enchaînement en pivot.

L’attaquant brésilien a ensuite fait preuve d’un superbe sang-froid pour ajuster Thibaut Courtois d’un plat du pied droit (2-0, 11e). Avant même la fin du premier quart d’heure, cette demi-finale aller de Ligue des champions a été plié par Manchester City. Ou plutôt, les Anglais pensaient avoir tué tout suspense et ont commencé à faire des cadeaux au Real.

Benzema a (encore) relancé Madrid

Après une belle récupération dans l’entrejeu, Manchester City est passé à un rien de corser l’addition après seulement 25 minutes de jeu. Sur un contre supersonique, Riyad Mahrez a oublié Phil Foden sur l’autre côté pour tenter d’y aller tout seul. Malheureusement pour lui, l’ailier des Skyblues a vu sa frappe finir dans le petit filet et provoquer la fureur de Pep Guardiola sur le bord du terrain.

Seulement quelques instants plus tard, sur un nouveau contre express, Phil Foden a lui aussi raté la balle de trois à zéro. Après un contrôle trop large sur une belle passe en profondeur de Kevin De Bruyne, l'Anglais a envoyé sa frappe à un bon mètre des cages madrilènes.

Et le Real Madrid a fini par en profiter. Après une tête de David Alaba passée de peu à côté, les Madrilènes se sont enfin réveillés dans cette demi-finale aller de C1. Karim Benzema, encore et toujours lui, a redonné espoir aux Espagnols. Sur un joli centre de Ferland Mendy, qui a un peu rattrapé son début de match raté en défense, "KB9" a devancé Oleksandr Zinchenko pour marquer d’une jolie reprise de volée (2-1, 33e).

Pour son 600e match avec le Real Madrid, premier joueur non-Espagnol à atteindre ce total (le septième en tout), Karim Benzema a encore guidé les siens. A la ramasse sur le plan défensif, l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti a une nouvelle fois pu s’appuyer sur l’international tricolore pour rester en vie dans cette affiche continentale. En marquant alors son 40e but de la saison, le buteur de 34 ans rejoint les quatre seuls joueurs du Real à en avoir fait autant: Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano et Hugo Sanchez.

Les défenses en galère face aux ailiers supersoniques

Après John Stones, remplacé par Fernandinho au poste de latéral droit après le but de Benzema, Carlo Ancelotti a lui aussi dû procéder à un changement dès le retour des vestiaires. Incertain avant le match et auteur d’une première période médiocre, David Alaba a laissé sa place à Nacho. Un changement qui n’a pas aidé les Madrilènes à boucher les espaces béants dans la défense des Merengue.

Plus prompt qu’Eder Militao, en gros difficulté ce mardi à l’Etihad Stadium, Riyad Mahrez a filé au but mais a vu son enroulé heurter le poteau de Thibaut Courtois. Sur la suite de l’action, Dani Carval a été tout heureux de sauver sur sa ligne la frappe de Phil Foden. Le "Messi de Stockport" a enfin retrouvé la réussite après deux gros ratés quelques minutes plus tard. Après s’être défait du marquage d’un Dani Carvajal dépassé, l’ailier anglais a conclu d’une belle tête smashée sur un centre de Fernandinho (3-1, 53e).

Inspiré sur son déboulé, le vétéran brésilien a ensuite senti le poids des années (il fêtera ses 37 ans le 3 mai prochain). En se livrant dans la moitié de terrain du Real, il a offert un boulevard à Vinicius Jr. Le feu follet auriverde du Real a tapé un sprint monumental sur près de 50m et aller conclure face à Ederson (3-2, 55e). Si Manchester City a eu besoin de plusieurs grosses occasions pour marquer, les Madrilènes ont fait preuve d’une belle efficacité à la finition.

Le coup de canon de Silva, la panenka de Benzema

Pas rassasiés, les joueurs ont continué de se livrer une grosse bataille lors de cette demi-finale aller. Sur une action où Toni Kroos a balancé Oleksandr Zinchenko à l'entrée de la surface, Bernardo Silva a joué l'avantage et envoyé une frappe sublime dans la lucarne d'un Thibaut Courtois médusé (4-2, 74e). Le match a alors paru plié et avec deux buts d'avance, les Cityzens semblaient dans une position idéale avant le match retour à Madrid dans une semaine (en direct sur RMC Sport 1).

Mais c'était une nouvelle fois oublier la classe de Karim Benzema. Au duel aérien avec Aymeric Laporte sur un coup-franc de Toni Kroos, le Français a poussé le défenseur de Manchester City à la faute. En touchant le ballon de la main, le central espagnol a offert un penalty presque inespéré au Real. Histoire de marquer les esprits, et rappeler qu'il était bien le favori pour le prochain Ballon d'or, Karim Benzema a pris Ederson a contre-pied d'une panenka (4-3, 82e).

Un 41e but de la saison pour le Français qui s'est avéré insuffisant pour éviter la défaite mais suffisant pour laisser le Real Madrid en vie avant la demi-finale retour à Santiago Bernabeu. Insuffisant aussi pour récolter le titre d'homme du match, laissé à Bernardo Silva.

Avec la fin de la règle du but à l'extérieur, Manchester City garde la main sur cette double confrontation mais les Madrilènes ont encore leur destin entre les mains. Lancé à la poursuite d'un cinquième sacre continental, l'attaquant français a encore écrit sa legende dorée à Madrid. Et les passionnés de foot ont eu droit à ce fabuleux match qu'ils attendaient tant.