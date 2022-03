City-Sporting: les Citizens ont géré leur avance

Au terme d’une rencontre peu emballante, Manchester City a fait match nul contre le Sporting Portugal (0-0), mercredi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions. Grâce à leur carton du match aller (5-0), les Citizens se sont qualifiés pour les quarts de finale.

Sèchement battu chez lui au match aller (5-0), le Sporting Portugal était condamné à l’exploit mercredi soir contre Manchester City. Et le miracle n’a pas eu lieu. Les Citizens ont tranquillement géré leur avance prise deux semaines plus tôt, pour se contenter du match nul (0-0) et se qualifier facilement pour les quarts de finale de Ligue des champions.

Le match a été peu passionnant. En première période, City s’est seulement procuré deux occasions. D’abord une frappe de Phil Foden (23e), finalement déviée, puis Raheem Sterling a tenté un ballon piqué (38e), repoussé par Antonio Adan. Au retour des vestiaires, Jesus a cru ouvrir le score (48e), mais son but sera finalement refusé, après le VAR, pour hors-jeu.

Le Sporting n’a pas proposé grand-chose et, à la tête de l’attaque lisboète, Slimani s’est senti bien seul. Les Portugais ont retrouvé un peu d’allant en fin de match, sans que ça ne se concrétise au score. Paulinho a eu sa chance (75e), mais il a buté sur Scott Carson, entré en jeu quelques instants plus tôt à la place d’Ederson. A 36 ans, le gardien anglais a disputé le premier match de sa carrière en Ligue des champions.

Sans forcer ni trembler, les leaders de Premier League se qualifient pour les quarts de finale de Ligue des champions.