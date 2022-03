City-United: De Bruyne et les Skyblues remportent un superbe derby de Manchester, les cinq buts en vidéo

Manchester City s’est imposé face à Manchester United, ce dimanche à l’Etihad Stadium, lors de la 28e journée de Premier League (4-1). Les Skyblues ont remporté le derby grâce notamment à un doublé de Kevin De Bruyne et reprennent de l’avance sur Liverpool en tête du classement.

Le choc des Manchester offre souvent un grand spectacle. Et ça a encore été le cas, ce dimanche à l’Etihad Stadium. Au terme d’un derby de haute volée, placé sous le signe du soutien à l’Ukraine, City a pris le meilleur sur United lors de la 28e journée de Premier League (4-1). Un succès logique pour les Skyblues, qui ont dominé leurs voisins dans tous les compartiments (70% possession, 24 tirs à 5). Le grand artisan de cette démonstration se nomme Kevin De Bruyne.

Le milieu de terrain belge a été époustouflant durant cette rencontre au sommet. Au four, au moulin, à droite, à gauche, dans l’entrejeu, le meneur de 30 ans s’est démultiplié sur le terrain. Et en plus d’imprimer le tempo, le n°17 de City s’est également chargé de mettre le ballon au fond. Chirurgical dans la surface, il a trompé David De Gea deux fois en première période (5e, 28e). Un doublé complété par une passe décisive sur corner pour Riyad Mahrez, auteur d’une reprise déviée par Harry Maguire (68e) et d'un dernier but dans le temps additionnel (90e+2).

Un duel pour le titre avec Liverpool

De quoi éteindre les velléités des Red Devils, qui avaient égalisé sur un joli numéro de Jadon Sancho, buteur face à son club formateur (22e). Sans Cristiano Ronaldo et Edison Cavani (blessés), Manchester United, également privé de Raphaël Varane et Luke Shaw (positifs au Covid-19), n’a pas pu résister à la force de frappe de Manchester City. Malgré un Paul Pogba plutôt à son avantage, les visiteurs ont pris l’eau, handicapés par la lenteur de leur charnière Maguire-Lindelof. Joao Cancelo a même failli corser l’addition en fin de match d’une superbe reprise acrobatique...

Grâce à cette victoire sans appel, les joueurs de Pep Guardiola se donnent un peur d’air en tête de la Premier League. Ils affichent désormais 6 points d’avance sur Liverpool, qui compte un match en moins. Une manière d’aborder encore plus sereinement leur 8e de finale retour face au Sporting, mercredi en Ligue des champions (après leur victoire 5-0 au Portugal). Les hommes de Ralf Rangnick se retrouvent eux 5es, à un point derrière Arsenal, qui a trois matchs de retard. Il leur faudra prendre des points contre Tottenham, lors de la prochaine journée à Old Trafford (samedi à 18h30). Avant de recevoir l'Atlético de Madrid le 15 mars en 8e de finale retour de C1 (1-1 à l'aller en Espagne).