Dortmund-Séville: Lopetegui dénonce l'arbitrage "surréaliste"

Passé proche d'accrocher la prolongation face au Borussia Dortmund (2-2) en huitième de finale retour de la Ligue des champions, Séville ne verra finalement pas les quarts. La faute à un grand Erling Haaland, mais également à des décisions litigieuses du corps arbitral, qu'a critiqué Julen Lopetegui.

Julen Lopetegui ne découvrira pas les quarts de finale de la Ligue des champions en tant qu'entraîneur cette saison. Le technicien espagnol a vu son équipe de Séville être disqualifiée de la compétition par le Borussia Dortmund, qui a pu compter sur un Erling Haaland des grands soirs.

Une séquence de huit minutes marquée par l'arbitre

Le buteur norvégien a inscrit un doublé, avec un deuxième but sur penalty au terme de huit minutes totalement complètement folles. Et selon l'entraîneur de Séville, tout cet imbroglio n'avait pas lieu d'être. En cause selon Lopetegui: la décision de l'arbitre de revenir à la faute dans la surface de réparation de Jules Koundé sur Haaland, puis celle de donner le tir au but à retirer en raison du positionnement de Yassine Bounou sur sa ligne.

"Le penalty sifflé avec autant de retard, qui est ensuite retiré... C'est surréaliste", s'est plaint Julen Lopetegui en conférence de presse après la rencontre. L'entraîneur espagnol a également ajouté que selon ses joueurs, "sur la dernière action du match, ils m'ont dit qu'il y avait un penalty et que l'arbitre n'est pas allé voir (la VAR, ndlr)".

"On a dominé les trois quarts des deux rencontres"

À 2-2, Séville aurait pu arracher la prolongation en cas de penalty sifflé dans les dernières secondes du match. Mais au lieu de s'attarder trop longtemps sur les décisions du corps arbitral, Lopetegui a préféré souligner la prestation de ses joueurs: "Je ne peux rien reprocher à l'équipe. Sincèrement, nous étions convaincus que nous allions passer et nous avons eu l'occasion de le faire. Mais le football est ainsi, il faut l'accepter."

Séville, qui a "dominé les trois quarts des deux rencontres" selon Lopetegui, est tombé sur un os nommé Haaland. L'attaquant norvégien est devenu le premier joueur de l'histoire de la C1 à marquer un doublé lors de quatre matchs consécutifs. Une prestation encore immense de la part du prodige de 20 ans, qui a finalement éliminé - quasiment - à lui tout seul les Andalous. Et ça, Lopetegui n'a malheureusement rien pu y faire.