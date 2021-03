Dortmund-Séville: Haaland explique pourquoi il a chambré Bounou

Auteur d'un doublé avec Dortmund, face à Séville ce mardi soir en huitième de finale retour de la Ligue des champions, Erling Haaland a chambré le gardien andalou après son deuxième but. Un geste qui a agacé les Sévillans. Le Norvégien s'est expliqué après la rencontre.

Erling Haaland est tellement génial qu'il peut en devenir agaçant. Les joueurs du Séville FC l'ont douloureusement appris ce mardi soir, lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions qui a permis au Borussia Dortmund de se qualifier (2-2). À la suite de son deuxième but sur penalty, Haaland a en effet chambré le gardien de Séville, Yassine Bounou, dit "Bono".

Une réaction qui a vivement agacé les Andalous, qui se sont précipités vers le Norvégien alors que celui-ci célébrait son doublé. Critiqué pour ce geste qui n'avait pas lieu d'être alors que Dortmund était bien parti pour la qualification à 2-0, Haaland a souhaité s'expliquer après la rencontre.

"Il m'a crié au visage après le premier penalty"

"J'ai raté (le penalty, ndlr) et Bono s'est moqué de moi. Je l'ai retiré, je l'ai marqué et cette fois, il ne s'est pas moqué", a expliqué Haaland après la rencontre, selon des propos rapportés par la radio espagnole Cope. Après son premier penalty raté - qui fût ensuite retiré par le Norvégien car Bono était devant sa ligne de but -, Haaland voit le gardien de Séville le chambrer.

"Il m'a crié au visage après le premier penalty. Je me suis dit qu'il fallait que je marque un autre but et c'est ce qui s'est passé, donc c'est génial. C'est normal dans ce monde", a expliqué Haaland. Sur les images, Bounou vient en effet à la rencontre de Haaland après le penalty raté.

À gauche de l'écran, Bounou se tourne vers Haaland pour l'invectiver après son penalty raté © Capture d'écran RMC Sport

Ce chambrage n'est pas sans rappeler les célébrations de Haaland face au Paris Saint-Germain la saison dernière, déjà en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les joueurs du PSG avaient répondu au match retour en imitant la célébration du Norvégien. Malgré les tensions apparues lors de ce match, Bounou et Haaland se sont quittés bons amis, en échangeant tout sourire à l'issue de la rencontre.

Haaland et Bounou après le match © Capture d'écran RMC Sport