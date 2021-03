Dortmund-Séville: quand Haaland soulève Reus sur sa célébration

Erling Haaland a ouvert le score ce mardi lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Séville. Au moment de célébrer, l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund a tout simplement soulevé Marco Reus, passeur décisif.

C'est une façon comme une autre de remercier le passeur décisif. Buteur pour l'ouverture du score (34e) face au FC Séville, Erling Haaland a littéralement porté en triomphe son capitaine Marco Reus. Contre le cours du jeu lors de ce huitième de finale retour, le Borussia Dortmund a pris les devants grâce à Erling Haaland, qui a signé alors son 9e but en Ligue des champions cette saison et le 30e but déjà toutes compétitions confondues (avant de passer à 10 buts en C1 et 31 au total en seconde période).

Une efficacité redoutable

Dominés pendant les 30 premières minutes, les joueurs du BVB ont bénéficié d'une mauvaise relance adverse pour faire feu. Jules Koundé a été bousculé par Thomas Delaney, perdant le ballon. Trouvé, Marco Reus a réussi à décaler dans la surface pour Erling Haaland. Le sens du but du phénomène norvégien a fait le reste. Déjà doubleur buteur à l'aller, Haaland a crucifié à nouveau les Andalous. Pour son dixième ballon touché de la partie, son premier dans la surface, Haaland a montré à nouveau toutes ses qualités devant le but.

Et donc au moment de célébrer le but, Erling Haaland a tout simplement soulevé Marco Reus. Une manière amusante de montrer sa joie pour le colosse norvégien, aux allures de viking et qu'on décrit souvent comme quelqu'un d'impassible. Grâce à cette réalisation, le BVB a pris une belle option pour la qualification.