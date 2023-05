EN DIRECT - Ligue des champions: les infos avant les demi-finales retour Inter-AC Milan et Manchester City-Real Madrid

Une semaine après le nul entre le Real Madrid et Manchester City (1-1) et la belle victoire de l'Inter Milan face à son voisin de l'AC Milan (0-2), place aux demi-finales retour de Ligue des champions, mardi et mercredi. Retrouvez toutes les infos autour de ces deux matches dans notre direct.

Romain Daveau Journaliste RMC Sport