Manchester United: "Ça commence à devenir un cirque", Evra perplexe après la nomination de Rangnick

Patrice Evra a réagi ce jeudi à la nomination de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United. L’ancien latéral mancunien lui laisse le bénéfice du doute mais regrette de voir les Red Devils ne pas avoir de continuité sur le banc.

Ancienne gloire de Manchester United dont il a même été le capitaine, Patrice Evra continue de suivre les performances des Red Devils en Premier League. Après le succès contre Arsenal (3-2) ce jeudi, l’ancien latéral gauche a partagé ses doutes sur la nomination de Ralf Rangnick sur le banc de l’équipe première.

"Je suis perplexe, a lancé l’ex-défenseur auprès de Amazon UK et cité par le Daily Star. Nous parlons plus de Rangnick que de ce que font les joueurs sur le terrain parce que nous venons de limoger un manager mais tout le monde semble tellement excité."

>> La Premier League est à retrouver sur RMC Sport

Evra: " Combien d’entraîneurs a-t-on déjà viré?"

Nommé jusqu’à la fin de saison en tant qu’entraîneur intérimaire, Ralf Rangnick exercera ensuite des fonctions de conseiller auprès du club mancunien. Mais selon Patrice Evra, tout peut encore changer.

"Tout peut arriver. S’il fait vraiment du bon travail, le club peut le garder. Cela commence à devenir un cirque. Combien d’entraîneurs a-t-on déjà viré? On ne sait pas s’il vient comme conseiller ou juste pour six mois parce que l’on ne sait pas s’ils attendent un entraîneur avec lequel ils ont déjà un accord, a encore regretté l’ancien international tricolore aux 81 sélections. Cela devient un peu comme un cirque. On verra. C’est déjà arrivé avec Solskjaer. Il était entraîneur intérimaire et à la fin on l’a gardé et on lui a offert un contrat de trois ans."

Evra ne veut pas voir United perdre son ADN

Considéré comme l’un hommes forts de la galaxie Red Bull à ses débuts, notamment à New-York ou à Leipzig, Ralf Rangnick dispose d’une grosse cote de popularité malgré un palmarès limité. Mais Patrice Evra ne souhaite pas voir le technicien allemand bouleverser le style de jeu de Manchester United.

"Manchester United a un ADN, une manière de jouer. Et maintenant on va avoir le style de jeu de Rangnick? Où est l’histoire de mon club? Cet homme va arriver et dire 'maintenant on va jouer comme cela', a s’est encore interrogé le consultant d’Amazon en Angleterre. Je vais commencer à être vraiment frustré. Qui est Rangnick? A-t-il déjà remporté des titres majeurs? Peut-être qu’il devrait être là en tant que directeur du football, au centre de formation pour apprendre aux jeunes. Même si on mettait le cuisiner aux commandes à Manchester United, je le soutiendrais. Je soutiens Rangnick. Mais je suis aussi à dire qu’il faut respecter Manchester United."