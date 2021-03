Real Madrid-Atalanta: le 70e but de Benzema en Ligue des champions après une grosse erreur

Bien aidé par une relance complètement ratée du gardien de l’Atalanta, Karim Benzema a ouvert le score pour le Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Si la qualification restait encore possible pour Bergame avant ce match face au Real à Madrid, elle est désormais fortement compromise. La Dea de Gian Piero Gasperini a offert un véritable cadeau aux hommes de Zinedine Zidane, alors que la partie était jusque-là très équilibrée entre ces deux équipes. Sportiello a réalisé un dégagement calamiteux dans l’axe (37e), intercepté par Modric qui s’est avancé dans la surface avant de servir Benzema, implacable pour inscrire son 70e but dans la compétition.

>> Abonnez-vous aux chaînes RMC Sport pour suivre la fin des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Benzema se transcende en Ligue des champions

Vainqueur de justesse à l'aller (1-0), le Real Madrid reçoit une équipe de l'Atalanta Bergame à l'aise en déplacement, ce mardi en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Chez elle, l'Atalanta s'était inclinée 1-0 à l’aller sur un but d'un autre Français, Ferland Mendy, inscrit à la fin d'une rencontre disputée en très grande partie en infériorité numérique. Karim Benzema, après avoir manqué l’aller sur blessure, prouve qu’il est un joueur incontournable du Real, et pas qu’en Liga où il a inscrit un doublé le week-end dernier.

Karim Benzema est le cinquième joueur de l'histoire de la Ligue des champions à atteindre la barre des 70 buts, loin derrière Cristiano Ronaldo (135) et Lionel Messi (120). Deux monstres qu'il pourrait bientôt rejoindre sur le podium, Robert Lewandowski (72), et Raul (71) qui, lui, n'est plus en activité, n'étant qu'à deux et une longueurs du Français. Benzema est plus que jamais le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des champions, la compétition où il brille le plus, lui qui l'a remportée à quatre reprises depuis 2014.