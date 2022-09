Danemark-France: invisible à Séville, doublé par un jeune de 19 ans en sélection… Ça se s’arrange pas pour Dolberg

Prêté avec option d’achat au FC Séville par Nice, Kasper Dolberg traverse une passe difficile non seulement en club, mais aussi en sélection, où il est devancé par un jeune attaquant de 19 ans.

Kasper Dolberg est loin de vivre la meilleure forme de sa vie. À quelques heures de Danemark-France, ce dimanche à 20h45, l’attaquant de 24 ans traverse une période de doutes qui dure depuis de nombreux mois. Depuis mars, exactement, date de son dernier but. C’était face à Versailles, en demi-finale de la Coupe de France. Depuis, plus rien. Pas le moindre tremblement de filets, que ce soit en club ou en sélection. Une disette inquiétante pour celui qui a scoré 24 fois toutes compétitions confondues en trois saisons avec le Gym.

Un temps de jeu famélique

Pour se relancer, le Danois a fait le choix de l’Espagne et du FC Séville. Prêté avec option d’achat par l’OGCN, Dolberg peine à s’imposer. Depuis ses débuts le 3 septembre, il ne comptabilise que 82 minutes sur le pré, découpées comme suit: 33 minutes face au Barça et Manchester City, et 16 minutes face à Copenhague. Depuis, plus rien, puisqu’il est resté sur le banc sans entrer en jeu face à l’Espanyol et Villarreal. Le tout sans avoir marqué.

La mauvaise passe du Danois se poursuit également en sélection, puisque l’attaquant de 24 ans n’a plus marqué depuis le quart de finale de l’Euro 2020 face à la République Tchèque. Une compétition où il avait inscrit trois pions, pour porter son total à dix buts sous le maillot des Rød-Hvide (en 36 sélections).

Doublé par un gamin

Une situation qui lui a ouvert la direction du banc des remplaçants face à la Croatie jeudi (2-1), le sélectionneur Kasper Hjulmand lui ayant préféré Martin Braithwaite à la pointe de l’attaque dans le 3-4-2-1 danois. Entré à la 89e minute, l’ancien niçois était le dernier couteau du sélectionneur, qui a préféré accorder plus de temps au jeune Rasmus Højlund (19 ans), attaquant à l’Atalanta Bergame, qui honorait sa première cape.

Un choix accepté par le principal intéressé. “On devait gagner le match. Et si Kasper (Hjulmand) pensait que Rasmus pouvait faire quelque chose que je ne pouvais pas faire, alors c'est comme ça. Je dois l’accepter. Je me sens en forme et frais. La question est de savoir comment je peux me sentir après 70 minutes, mais je me sens prêt”, avait répondu le buteur de Séville après le match. En crise de confiance, l’attaquant garde toutefois la confiance du sélectionneur.

“Séville a un calendrier difficile, il serait donc très étrange qu'il n'ait pas beaucoup de temps de jeu. Il faut qu’il aille droit au but, il doit prendre des mesures qui s'imposent dans les prochaines semaines”, a expliqué Kasper Hjulmand avant le match face aux Bleus.

L’équipe de France reste toutefois un mauvais souvenir pour l’attaquant, puisqu’il s’était blessé au Stade de France lors du match aller (1-2) et avait manqué la double confrontation face à l’Autriche et la rencontre face à la Croatie en juin. Reste à savoir si Dolberg arrivera à chasser ses doutes pour envoyer son équipe dans le Final 4 de la Ligue des nations.