Francfort-OM: le groupe marseillais sans Bailly ni Gueye, mais avec Gerson

L'Olympique de Marseille joue une grande partie de sa qualification pour les 8es de finale de Ligue des champions, ce mercredi sur la pelouse de Francfort (21h, RMC Sport 1). Igor Tudor a convoqué un groupe de 19 joueurs pour ce match. Eric Bailly est blessé et donc absent, tout comme Pape Gueye, pour une raison encore inconnue. Malgré ses envies de départ, Gerson est bien là.

C'est un rendez-vous capital qui attend les Marseillais ce mercredi à 21h à Francfort (sur RMC Sport 1). Pour ce match important dans la course à la qualification, Igor Tudor a convoqué un groupe de 19 joueurs. Comme attendu, Eric Bailly, qui s'est blessé lors du "Classique", est forfait pour cette rencontre. Pape Gueye est également absent, pour une raison encore inconnue. Gerson, qui n'a pas caché ses envies de départ par la voix de son père, est bien présent.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder Francfort-OM

L'OM, complétement relancé, peut déjà décrocher sa qualification

Après des débuts chaotiques, avec deux défaites en deux matches (dont une 1-0 face à Francfort au Velodrome), l'OM a lavé l'affront en remportant les deux confrontations face au Sporting. Les Olympiens se sont largement relancés dans la course à la qualiication et pointent, avant ce match, en deuxième position du groupe, derrière Tottenham. Avec six points, ils sont à égalité avec le Sporting, un point derrière le club londonien, et deux devant Francfort.

L'Olympique de Marseille, en cas de scénario favorable, pourrait même se qualifier dès ce mercredi. En cas de victoire de l'OM sur la pelouse de Francfort, corrélée à un succès de Tottenham face au Sporting, les Marseillais seraient alors assurés dêtre au rendez-vous des huitièmes de finales.

A noter qu'après leur match, les Marseillais resteront en Allemagne pour préparer le match de Ligue 1 à Strasbourg, samedi soir. Ce qui veut dire que Bailly et Gueye devraient également être absents à la Meinau. A l'inverse, Bamba Dieng - non-qualifié en C1 - se déplace lui avec le groupe, même s'il ne jouera pas demain.