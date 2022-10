"Hommes à OM": le film RMC Sport de la victoire des Marseillais contre le Sporting

Après deux défaites initiales, l'OM a enfin lancé sa saison de Ligue des champions mardi, en battant le Sporting Portugal (4-1) dans un Vélodrome frappé d'un huis clos. RMC Sport vous propose de revivre cette rencontre avec des images et des angles inédits.

Cet OM en Ligue des champions est décidément plein de paradoxes. Donnez-lui un Vélodrome plein, incandescent, à fond derrière lui, et il n'offrira qu'un piètre spectacle contre Francfort, incapable de se sublimer, ni même de se révolter, et encore moins de gagner. Proposez-lui un stade vide, triste, une atmosphère loin des standards d'une soirée européenne digne de ce nom, et il parviendra tout seul à enflammer les débats. C'est ce qu'on a pu constater mardi.

Après deux défaites initiales contre Tottenham (2-0) et l'Eintracht (1-0), Marseille a enfin lancé sa saison de C1 en battant le Sporting (4-1), en faisant au passage le spectacle.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre les matchs de l'OM en Ligue des champions

Tudor, une colère inspirante ?

La rencontre avait pourtant très mal débuté, avec un but encaissé au bout... de 51 secondes de jeu. Mais l'OM a cette fois trouvé les ressources pour réagir. Bien aidé par le gardien lisboète Antonio Adan, auteur de 23 minutes catastrophiques (deux boulettes, puis une expulsion), il a égalisé grâce à l'opportunisme d'Alexis Sanchez, avant que l'homme du match Amine Harit ne lui permette de passer devant. Le mal-aimé Leonardo Balerdi y est aussi allé de son but, comme le roc Chancel Mbemba en toute fin de rencontre.

Si les Olympiens ont su afficher un visage conquérant, ils le doivent peut-être aussi à leur entraîneur, Igor Tudor. Le sanguin technicien croate avait affiché la couleur avant même le match, enrageant dans le tunnel du Vélodrome contre les officiels et les adversaires après le décalage du coup d'envoi suite au retard du Sporting. Une colère volontaire, a-t-il confié après la rencontre, pour secouer les troupes. Et efficace ? C'est la question.

Du tempérament, l'OM en aura en tout cas besoin dès mercredi prochain, pour le match retour à Lisbonne (21h, sur RMC Sport 1). En cas de succès, les Olympiens prendraient provisoirement l'une des deux premières places du groupe D. Mais si défaite il y a, la qualification pour les huitièmes s'éloignera.